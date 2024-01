CAN 2023 : à propos de la Note circulaire de la CAF et du Branding Guinée

La Coordination Nationale du Branding-Guinée félicite et remercie l’ensemble du peuple de Guinée, l’entraineur, l’encadrement technique, les joueurs et les supporters présents à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire pour leur appropriation totale de la marque-pays, le N’DIMBA, à l’occasion de cette compétition africaine. Elle tient également à rassurer les Guinéens qui ont éprouvé quelques inquiétudes quant à la Note Circulaire de la CAF qui a failli créer des amalgames, et informe que celle-ci n’a aucun impact sur la poursuite de l’équipe nationale à la compétition. Surtout que la Note Circulaire en question concerne tous les pays engagés dans la compétition. Note Circulaire en effet adressée à la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) qui en a tenu copie à la Coordination Nationale du Branding-Guinée.

Cependant, la correspondance de la CAF a créé des amalgames non seulement au sein des supporters guinéens mais également au niveau de l’opinion nationale et internationale.

Aussi, la Coordination Nationale du Branding-Guinée tient-elle à faire les précisions suivantes :

1) La note circulaire de la CAF (en date du 27 décembre 2023 émise par le Directeur Commercial de la CAF) ne concerne pas spécifiquement la Guinée mais l’ensemble des pays prenant part à la Coupe d’Afrique 2023 en Côte d’Ivoire ;

2) La Note Circulaire de la CAF ne concerne nullement l’utilisation du logo N’DIMBA (marque-pays) sur les casquettes, tee-shirts ou autres gadgets portés par les supporters dans les stades lors des compétitions ;

3) L’entraîneur, l’encadrement technique et les joueurs sont exempts de l’arboration du logo du N’Dimba dans les stades lors des compétitions ;

4) Le Branding-Guinée n’a aucune visée à but lucratif lors de cette CAN 2023 mais représente plutôt l’identité culturelle authentique du pays partout où la Nation est représentée à travers le monde. Ainsi, il permet d’éviter toute confusion avec les autres Guinée (Guinée- Bissau, Guinée Équatoriale, Papouasie Nouvelle Guinée, etc.) aux niveaux africain et mondial ;

5) La Coordination Nationale rappelle que le Branding-Guinée est déjà certifié et enregistré depuis septembre 2023 à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et qu’elle a entamé également le processus particulier au niveau de la Confédération Africaine de Football qui n’est malheureusement pas arrivé à terme avant le début de la présente CAN mais suit son cours normal.

La Coordination se tient à disposition de tous les médias pour plus amples informations.

Conakry, le 21 janvier 2024