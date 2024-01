Inde : Dr. Dansa Kourouma célébré au pays de Mahatma Gandhi

Dr Dansa KOUROUMA, honoré par les populations de Bhubaneswar, capitale de l’État d’Odisha. En séjour au pays de Mahatma GANDHI, le Président du Conseil National de la Transition a pris part ce vendredi 26 janvier 2024, à la célébration du jour de la République ou fête de la Constitution indienne.

À l’occasion de ce 75ème anniversaire, le Président du CNT a eu droit à un tour d’honneur dans le stade de l’Institut de technologie industrielle (KIIT), devant plusieurs milliers de personnes. Durant deux heures, l’invité de marque a été gratifié par un impressionnant défilé des différentes composantes socioprofessionnelles, suivi d’un grand spectacle artistique.

Prenant la parole à cette occasion, Dr Dansa KOUROUMA a remercié les autorités et populations de Bhubaneswar, plus particulièrement, le Professeur Achyuta SAMANTA, fondateur des instituts Kalinga de technologie industrielle et sciences sociales, pour leur hospitalité légendaire, avant de souhaiter une merveilleuse fête aux Indiens. Répondant aux questions de la cellule de communication du CNT, Dr Dansa KOUROUMA dit être impressionné par l’éducation, la discipline et la ponctualité qui constituent le secret du succès de l’Inde. Pour lui, il est important d’investir dans l’éducation à travers les valeurs fondamentales comme la displine, la ponctualité et surtout, l’amour du pays. Plus loin, le Président de l’organe législatif de la Transition dira que cette fête est très symbolique pour lui. Puisque la mission fondamentale de son institution, est d’écrire une Constitution qui sera le véritable socle du développement durable. Il rassure que le CNT relèvera ce grand défi.

À rappeler que Bhubaneswar, cette cité hospitalière de plus d’un million d’habitants, est historiquement surnommée la « Ville des Temples », en raison des 700 temples qui s’y trouvaient autrefois. À notre époque, elle apparait comme un centre d’éducation et une destination commerciale attrayante.