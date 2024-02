Forum d’Emergence Mag : la 2ème édition, c’est à partir de ce jeudi

Placé sous l’égide du Président de la Transition, le Forum économique d’Émergence Magazine se tient ce jeudi et demain vendredi à Conakry, avec un menu riche et varié. Pour cette deuxième édition, la vocation qui consistait à se limiter seulement à la récompense des meilleurs acteurs économiques s’est finalement élargie. Cette année, le Forum d’Émergence Magazine prévoit des panels au cours desquels une cinquantaine de jeunes seront formés sur différentes thématiques.

C’est la grosse annonce de cette deuxième édition. L’objectif étant de faire de cet événement un rendez-vous incontournable d’échanges et de rencontres des acteurs économiques nationaux et internationaux, les organisateurs du forum visent loin. « A l’image du Sénégal où on a le rendez-vous de la sécurité, en Afrique du sud où également il y a le rendez-vous des miniers, nous voulons donc que notre rendez-vous soit celui des économistes pour venir parler de l’économie afin que ce soit la rencontre économique de Conakry. Si nous réussissons cela, nous aurons fait du bien à tous les Guinéens. Ça permettrait bien évidemment à notre pays de recevoir toutes les têtes bien faites de l’économie pour venir discuter et analyser l’économie au plan local et international », a placé le président du comité d’organisation au cours d’un point de presse animé ce mercredi 21 février par les membres du même comité.

Et selon les organisateurs, les préparatifs sont pratiquement bouclés. « Tout est dans l’ordre. Ceux qui doivent venir de l’extérieur arrivent tous ce soir. Les acteurs économiques sur le terrain sont également informés et ils sont prêts et c’est surtout ce qui nous a motivé à maintenir la date », a ajouté Lamine Magnouma Cissé.

S’exprimant sur le choix porté sur le président de la Transition comme le haut patron de cet événement, le chroniqueur de l’émission ” On Refait le Monde” précise : « Même si on n’a pas l’assurance qu’il sera présent à cet événement, mais on a l’espoir qu’il nous fasse une surprise comme il l’a fait avec notre sœur Kadiatou Kaba. C’est un homme de surprise. En tout cas nous sommes convaincus et ça nous donne cette assurance qu’il est informé qu’il y a un événement important porté sur l’économie et qui est placé sous son égide ».

L’événement sera présidé par Dr Dansa Kourouma, président du CNT qui sera accompagné par d’autres personnalités comme le président de la Haute autorité de la communication ainsi que le patronat guinéen. En marge de ce rendez-vous, plusieurs panels sont prévus dont le premier porte sur : ‘’Comment faire du secteur privé le principal levier de croissance en période de transition’’ ? « Sur ce panel, il y a des grands noms qui sont attendus. La dissolution du gouvernement le lundi dernier va amener un réajustement du comité des panelistes », explique Aboubacar Diallo, vice-président du comité d’organisation.

Pour ce qui est du second panel de la première journée, il va s’articuler autour du thème : “Le numérique et ses opportunités d’emploi”. Au compte de la deuxième journée, trois panels sont également prévus par les organisateurs. Un premier sur l’agriculture et un autre sur les mines dont le thème est : “la problématique des raffineries, quelle perspective pour l’économie guinéenne et quel impact sur l’environnement’’ ? Et enfin le troisième panel est axé sur l’industrie du sport, la culture et de la presse. “Le tout sera clôturé dans la soirée par un dîner Gala au cours duquel des récompenses seront remises aux acteurs qui font bouger l’économie guinéenne. 15 prix sont prévus. Le jury a déjà fait son travail. « Nous sommes prêts. Tous les aspects organisationnels sont prêts », rassure encore Aboubacar Diallo.

Aliou Nasta