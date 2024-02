Pourquoi la Guinée devrait elle opter pour une Première Ministre afin de surmonter sa crise?

Dans le paysage changeant de la Guinée contemporaine, où les vagues de transition politique et sociale s’entrechoquent avec les aspirations profondes d’un peuple en quête de stabilité et de progrès, la nécessité d’une gouvernance renouvelée, performante et vertueuse n’a jamais été aussi pressante. Au cœur de cette quête se trouve un potentiel inexploité, une ressource jusqu’ici sous-représentée au sommet de notre architecture politique: le leadership féminin.

La récente dissolution du gouvernement a ouvert une fenêtre d’opportunité, un moment propice à l’introspection nationale et, potentiellement, à une réorientation audacieuse de notre trajectoire politique. Parmi les voix qui méritent d’être entendues dans ce contexte de renouveau, plusieurs figures féminines se distinguent. Non seulement par leur compétence et leur intégrité, mais aussi par la richesse de leurs perspectives et la profondeur de leur engagement en faveur du développement de la Guinée.

Ces femmes, au nombre desquelles figurent des personnalités comme, Dr. Maimouna Bah Sangaré, Maladho Kaba, Hawa Dramé, ou encore Mariama Diallo Sy, Makale Camara, Djene Keita, Aminatou Barry Camara et bien d’autres…

Fortes d’expériences nationales et internationales avérées, elles représentent une variété de secteurs allant de la finance à la santé publique, en passant par le monde des affaires et la société civile, témoignant de la diversité et de la richesse des talents féminins disponibles pour servir notre pays.

Avec l’une de ses femmes capables à la tête du gouvernement, on a la garantie d’avoir l’équilibre entre le dire et le faire.

En plus, on aura une oreille attentive aux preocupations des Guinéens. Et des réponses adéquates aux demandes sociales.

Cela, grâce au leadership dont elles ont toujours fait montre et les expériences qui transcendent les frontières traditionnelles des secteurs et des idéologies.

Leurs parcours à toutes restent des modèles de réussite dans divers domaines, dénotant d’une capacité à gérer et à produire des résultats; loin du pilotage à vue que les pécheurs en eaux troubles nous ont souvent servi dans ce pays.

Envisager le futur de notre gouvernance sous le prisme du leadership féminin n’est pas simplement un exercice de diversification sur fond de genre ou un geste symbolique. C’est plutôt reconnaître et valoriser le potentiel réel de transformation que ces femmes peuvent apporter à notre société. C’est dans cette optique que la Guinée, à l’aube d’une nouvelle ère, peut se permettre de rêver et de concrétiser un avenir où les décisions sont prises non pas pour contenter un quelconque militantisme, mais sur la base de la compétence, de la vision, et de l’aptitude à unifier et à inspirer.

L’heure est donc venue pour regarder au-delà de certaines considérations, affronter le changement avec audace, et placer notre confiance dans un leadership qui reflète le meilleur de ce que la Guinée a à offrir.

Pendant que nous nous tournons vers l’avenir, faisons-le en intégrant le fait que dans nos rangs, se trouvent des femmes de valeur, compétentes et prêtes à aider le président de la transition à conduire notre nation vers des jours meilleurs. Telle est l’aspiration de la majorité des Guinéens qui pensent sans nul doute que le temps est venu d’essayer quelque chose de nouveau pour espérer le résultat tant attendu, avec l’espoir d’une Guinée unie, plus juste, plus forte et prospère.

