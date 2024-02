Bah Oury : « Nous pourrons apaiser et restaurer la confiance »

A chaud, Bah Oury, le nouveau premier ministre, avait réagi hier à l’occasion d’une mobilisation spontanée suscitée par sa nomination. Ce mercredi matin, il a un peu plus clarifié sa mission et les objectifs qu’il entend atteindre. Globalement, il semble prendre en compte le fait que sa nomination intervient dans un contexte de crise et de dégradation de la confiance entre les populations et l’Etat. En conséquence, sa mission se ramène en tout premier lieu à briser ce mur et redonner de l’espoir aux Guinéens, plutôt plongés dans une certaine incertitude. Et pour accomplir la mission, le nouveau PM entend utiliser deux leviers essentiels : améliorer la communication avec les populations et compter sur la résilience et la patience de ces dernières.

Communiquer de « manière beaucoup plus explicite avec la population guinéenne », c’est un axe sur lequel le nouveau premier ministre entend s’appuyer avec « l’assentiment du Président de la République, le Général Mamadi DOUMBOUYA ». Avec un tel levier, Bah Oury assure que « nous pourrons apaiser, restaurer la confiance et redonner de l’espoir à nos compatriotes qui se sentent un peu désorientés ces derniers temps ».

Mais rassurer les populations, pendant des « périodes difficiles » comme celles que nous vivons, le nouveau chef du gouvernement estime qu’il « faut faire preuve de responsabilité et aller dans le sens d’un apaisement qui permet d’aborder les problèmes jusqu’au bout avec sérénité. Cela évite au pays d’être régulièrement plongé dans des tensions multiples, qui conduisent à prendre des décisions à l’emporte-pièces, potentiellement dommageables pour l’avenir de la Guinée et de ses populations ».

Pour autant, Bah Oury appelle les Guinéens à la « patience » et à la « sérénité ». « Si tout le monde se donne la main dans un calme responsable, on peut avancer et la Guinée a la capacité d’aller de l’avant », assure-t-il. Plus précisément, il attend des Guinéens qu’ils fassent valeurs les « valeurs que nous avons constatées à la suite de l’incendie du dépôt de carburant de Coronthie, pour redonner de l’élan dans le sens de ramener la quiétude. L’engagement collectif afin que la Guinée puisse sortir la tête de l’eau ».

Aminata Camara