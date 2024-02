Prestation de serment : Bah Oury promet de préserver « l’intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple »

Nommé ce mardi 27 février 2024, Amadou Oury Bah dit ‘’Bah Oury’’, ancien ministre de la Réconciliation nationale et actuel président de l’UDRG, a prêté serment dans la foulée du choix porté sur lui. L’occasion pour le tout nouveau chef du gouvernement de jurer devant Dieux et sur son honneur « d’accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement », ses fonctions et charges. Et quelles fonctions ? Celles que lui confèrent les dispositions de la charte de la Transition, mais aussi celles conformes aux principes de l’honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice, tient-il à souligner, « de l’équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne ». Par ailleurs, Bah Oury promet de « toujours demeurer dans l’esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tous lieux et en toutes circonstances ». Des références trop marquées au président de la Transition et au CNRD, relèvent déjà quelques observateurs. Une légitime reconnaissance et une marque de loyauté, rétorquent d’autres.

Bref, nous vous proposons ci-dessous la transcription du texte de sa prestation de serment

« Je soussigné Bah Amadou Oury, que dans mes fonctions de premier ministre, chef du gouvernement, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d’État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l’honneur, la probité et de la dignité, sans préjudice de l’équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J’agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l’esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tous lieux et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l’intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l’exercice de mes fonctions et prérogatives. J’œuvrerai toujours dans mes prises de décisions à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée sans distinction d’ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l’intérêt de l’État peut vaciller, je m’engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement les secrets des accords et désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir ma nation, l’État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m’aider à me conduire dignement tout au long de ma mission, envers lui, envers le président de la transition ».

Ce débat que d’aucuns pourraient trouver précoce, aborde néanmoins un facteur déterminant du succès de la mission confiée au tout nouveau premier ministre, à savoir la marge de manœuvre dont il disposera. Si à l’image de ses deux prédécesseurs, il se borne à appliquer mécaniquement la volonté et les instructions qui lui parviennent du palais, ce n’est pas gagné. Si par contre, il dispose lui-même d’une certaine autorité sur notamment le gouvernement et d’une marge qui lui permette d’initier des choses, ils pourraient obtenir des résultats. D’ores et déjà, on peut noter que pour le moment, il emploie « Président de la Transition », alors que « Président de la République » était entré dans les mœurs du gouvernement dissout. Une coïncidence ou un signe ? L’avenir nous édifiera.

Mariama Ciré Diallo