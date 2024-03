Pépé Francis Haba : « Bah Oury pourra aider, s’il a le soutien du CNRD et du gouvernement »

Le leader de l’UGDD ne trouve pas d’objection particulière à la nomination de Bah Oury au poste de premier ministre. Tout au contraire, il pense que celui-ci a bien des atouts à faire valoir dans le cadre de ses fonctions et que par ailleurs, son choix est un message d’apaisement envoyé par le président de la Transition.

Du nouveau premier ministre, Francis Haba a plutôt de bonnes impressions. Il décrit ainsi Bah Oury comme un « militant pro-démocratie de première heure », un « activiste qui a beaucoup lutté pour l’émancipation des droits de l’homme » et un « homme politique pétri d’expérience ». Rappelant dans la foulée que le nouveau chef du gouvernement a été ministre de la Réconciliation nationale et qu’à ce titre, il « connait l’administration publique », le président de l’Union guinéenne pour la démocratie et le développement juge qu’il « connaît globalement les problèmes auxquels font face les Guinéens et le CNRD. Pour moi, en le choisissant parmi la classe politique, cela envoie un signe d’apaisement et d’ouverture, parce que cela n’était pas donné à la prise du pouvoir ».

Mais il n’y a peut-être que les atouts intrinsèques de Bah Oury qui ont compté. En tout cas, « je pense que depuis un bon moment, le nouveau premier ministre est dans l’esprit du CNRD », glisse Pépé Francis Haba. N’empêche, selon le leader de l’UGDD, si l’ancien ministre de la Réconciliation « a l’appui du CNRD et de son futur gouvernement, il pourra aider à mieux gérer et à aller de l’avant ».

Pépé Francis Haba identifie enfin deux chantiers prioritaires auxquels le chef du gouvernement devrait s’atteler : la situation socioéconomique du pays et faire comprendre au CNRD que la justice est un instrument de paix et de stabilité.

Mariama Ciré Diallo