Hôpital Donka : une délégation de la BID en visite d’évaluation des travaux financés par l’institution

C’est la Banque islamique de développement (BID) qui a financé l’ensemble des équipements de l’hôpital national Donka. Pour s’enquérir de la prise en charge et de la bonne utilisation de ces équipements, le directeur régional de l’institution, accompagné d’une forte délégation et du chef de cabinet du ministère de la santé et de l’hygiène publique, s’est rendu ce jeudi 7 mars dans les locaux dudit hôpital.

Plusieurs services, notamment celui des laboratoires, de la traumatologie, du bloc opératoire mais aussi de l’imagerie médicale ont été inspectés, un à un, par le directeur régional et sa suite. Au terme de la visite, Dr Nabil CHALLEB a exprimé sa satisfaction à l’endroit des responsables de l’hôpital.

L’autre objectif de cette inspection était aussi de discuter, dans le cadre de la coopération, pour la mise en œuvre de nouveaux projets dont le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Donka vient de bénéficier. Pour le chef de cabinet du ministère de la Santé et de l’hygiène publique, cette démarche donne beaucoup d’espoir aux autorités guinéennes d’autant que, selon lui, le directeur régional de la BID est sorti satisfait de la visite. « La BID est déjà sur beaucoup de projets d’infrastructures. A part l’hôpital national Donka, on a beaucoup de structures de santé au niveau déconcentré, des centres de santé et des centres de santé améliorés. Mais aussi il y a le projet de reconstruction de l’hôpital Ignace Deen pour lequel nous continuons à faire le plaidoyer auprès de la BID pour qu’il puisse aider l’Etat guinéen à financer la reconstruction de cet hôpital », fait remarquer Dr Pépé Bilivogui.

Illustrant la confiance et de l’engagement continus de la Banque islamique de développement envers la Guinée et de son système de santé, la visite s’est déroulée sous la conduite du président de la concession de l’hôpital national de Donka. Pour qui, cette visite de terrain « permet aux bailleurs de voir combien leurs investissements servent la population guinéenne et comment ces équipements sont utilisés ». Et pour Alpha Diallo, lui-même, « c’est une fierté de voir leur financement aboutir à l’amélioration de la qualité des soins auprès de la population guinéenne. Parallèlement, je crois que c’est ce qui les encourage à en faire davantage et financer d’autres projets. C’est un motif de satisfaction et d’espoir pour la suite des choses. Il y a d’autres projets d’extension et d’amélioration de certains services qui sont en cours d’étude ».

Aliou Nasta