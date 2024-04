Kindia-Mamou : un nouvel accident fait 5 morts dont une étudiante

Au rythme auquel les accidents de la route se succèdent, ils devraient faire l’objet d’une véritable réflexion. Parce que dans leur sillage, ils emportent de nombreux compatriotes. On en enregistre tout particulièrement ces derniers temps à Kindia. Le dernier cas qu’on y a répertorié remonte au samedi dernier. Avec un bilan de 5 morts, il s’est produit précisément dans la localité de Kolenté. Plus tôt dans la semaine, on avait déploré deux autres accidents dont le bilan cumulé faisait 8 morts.

Pour ce dernier accident, les témoignages rapportent que c’est un camion Magnum en provenance de l’intérieur du pays qui est entré en collision avec un véhicule Peugeot immatriculé AH 29 47 qui, lui, venait dans le sens inverse. « … Sur le coup, il y a eu 5 morts. Trois corps ont été rendus à leurs familles, un autre corps qui n’a pas été identifié et se trouve à la morgue de l’hôpital régional de Kindia. Il y avait aussi une étudiante de l’université de Kankan. Comme elle était gravement blessée, on l’a évacuée sur Conakry et c’est en cours de route qu’elle est décédée. Ce qui fait 5 victimes », a confié une source médicale du centre de santé de Kolenté.

Fodé Soumah