Kourémalé : infertile, elle tente de voler un bébé et se fait arrêter

Les faits enregistrés ce lundi 8 avril à Soumbarakoba ressemblent à bien des égards à un film hollywoodien. En effet, Diaka Cissé a voulu profiter de son rapport avec une mère de famille pour subtiliser le bébé de cette dernière. Ça s’est passé au marché hebdomadaire de ce village situé dans la commune rurale de Kourémalé, préfecture de Siguiri. Diaka Cissé est donc parvenue à voler un bébé de trois semaines avant d’être plus tard interpellée à la frontière de Kourémalé.

Venue au marché hebdomadaire de Soumbarakoba, Diaka Cissé a finalement été rattrapée en tentant de fuir avec un bébé de trois semaines. A en croire l’accusée, ce sont les difficultés de faire un enfant et les multiples problèmes qui en découlent qui l’auraient poussé à faire cela : « Depuis 2004, je suis mariée mais je n’arrive pas à faire un enfant. J’ai eu assez de problèmes et c’est cela qui m’a poussée à faire une telle chose. Mon époux a une deuxième et même une troisième femme. Toutes ces femmes ont eu des enfants. Récemment, j’ai fait semblant d’être enceinte en utilisant des tissus et autres. Ce matin, la mère de ce bébé me l’a confié quand elle mesurait quelque chose. Entre temps, j’ai voulu fuir avec le bébé, mais après, ayant eu peur, j’ai rebroussé chemin et je me suis arrêtée. Je présente mes excuses à tout le monde ».

Du côté des autorités locales, on affiche une certaine confiance. Une fois alerté, le sous-préfet et ses services se sont déployés sur les lieux. « On a mis en branle les équipes de défense et de sécurité à la frontière pour renforcer les fouilles. Et à 14 heures, on m’a appelé pour m’annoncer l’interpellation d’une femme. Interrogée, elle a reconnu les faits. Nous vous rassurons que la justice fera son travail et cela conformément à la loi », a martelé le capitaine Siaka Doumbouya.

Le bébé de moins d’un mois a été remis à sa maman. La mise en cause, quant à elle, a été conduite en Siguiri pour être entendue.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com