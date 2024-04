Kissidougou : A peine installé, le président de la délégation spéciale décline ses priorités

Quelques jours après leur désignation comme membres de la délégation spéciale de Kissidougou, Elhadj Mamadi Iva Sanoh et son équipe ont pris fonction. La cérémonie de leur installation a eu lieu ce vendredi 19 avril 2024. C’est le préfet, colonel Charles Kolipé Lamah qui a présidé ladite cérémonie dans la salle des fêtes Paul Keita de la mairie.

D’entrée de jeu, le secrétaire général de la commune urbaine a situé l’événement dans son contexte. Après cette brève introduction, le maire sortant a pour sa part pris la parole pour s’adresser à l’assistance. Yomba Sanoh a tout d’abord remercié le président Mamadi Doumbouya et la population pour l’accompagnement dont lui et son équipe ont bénéficié durant leur mandat. « Après le coup d’Etat – du 5 septembre 2021 – les institutions républicaines ont été dissoutes, seulement les conseillers communaux sont restés. Il avait toutes les possibilités de nous dissoudre. Cela prouve qu’il a du respect pour le peuple. Quant à la population de Kissidougou, je lui resterai reconnaissant car, elle nous a accompagnée durant les 6 ans. Je serai toujours disponible si la nouvelle équipe sollicite mon expertise », a assuré le maire sortant.

Yomba Sanoh en a aussi profité pour inviter la population à se mettre à la disposition de la nouvelle en lui apportant, à son tour, le même soutien.

Pour sa part, le nouveau président de la délégation spéciale, profitant de son tout premier discours, a égrené ses priorités. Au nombre de celles-ci, on a la consolidation de la paix et la promotion de la gent féminine. « Notre priorité, c’est d’abord, la consolidation des tissus social et séculaire. Si tu entends développement, c’est d’abord, l’entente et la paix. Après cela, on passera au développement. Et pour atteindre ce pari, on doit avoir pour priorité les femmes. Donc, nous devons travailler avec nos mamans », a brièvement lancé Elhadj Mamadi Iva Sanoh.

Le préfet de Kissidougou, colonel Charles Kolipé Lamah, quant à lui, a félicité la nouvelle équipe et demandé à la population de l’accompagner.

La cérémonie a pris fin par la remise des symboles de l’Etat et l’installation symbolique du nouveau président dans ses fonctions.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com