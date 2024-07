Crise énergétique : Dr. Dansa Kourouma tance le gouvernement

La plénière de ce lundi 8 juillet 2024 a donné l’occasion du président du CNT de cracher ses vérités par rapport à la crise énergétique que la Guinée connait depuis quelques mois. Cette crise, il la résoudre, telle est l’exigence de Dr. Dansa Kourouma à l’endroit du gouvernement. Parce qu’à ses yeux, la préoccupation est telle que ce n’est plus de la seule responsabilité du ministère. Par la même occasion, se penchant sur le déficit découlant des barrages hydroélectriques que sont Kaleta et Soupiti, le président du CNT assure que ceux-ci ont été un « leurre, une tromperie » au dépens des populations.

L’impératif de la résolution de la crise énergétique est tel que Dr. Dansa Kourouma trouve que si les dirigeants actuels du pays ne réussissent pas à y faire, ce serait pour eux un échec et un discrédit. « Il faut qu’il y ait un échange entre l’exécutif et nous, pour analyser les pistes de solution. Aujourd’hui, le problème de l’électricité dépasse le ministère de l’Energie, ça doit être une préoccupation de tout le gouvernement. Ce n’est plus un problème mais c’est une crise. Alors, la question sur l’énergie doit être prioritaire. Il faut que la nouvelle génération vive avec le courant au quotidien, avec le courant dans la maison, dans les rues. Pour moi, cela est extrêmement important. Et si on ne réussit pas ce pari, on ne pourrait pas parler avec honneur devant nos enfants, parce que Dieu nous a choisis pour conduire les destinées de la Guinée pour le moment. Ces problèmes perdurent depuis l’indépendance », lance-t-il.

Quitte à passer par le bateau turc, si nécessaire. Un message à destination de Bah Oury qui, récemment encore, estimait que ledit bateau est trop coûteux. « Si c’est le bateau la solution, pourquoi ne pas faire venir le bateau ? Il n’y a pas de sujet tabou quand il s’agit d’améliorer les conditions de vie de nos populations et aucun sacrifice n’est de trop, s’il s’agit de l’amélioration des conditions de vie de nos populations », intime le président du CNT.

Encore que, souligne-t-il, la Guinée ne serait pas la seule à faire appel au service de ce bateau flottant. « Même les pays développés font recours à ces bateaux pour des solutions temporaires », rajoute Dansa Kourouma.

Pour ce qui est des origines de cette crise, le président de l’organe législatif de la Transition dénonce la gestion. En particulier, pour ce qui est des barrages hydroélectriques construits sous Alpha Condé, Dr. Kourouma trouve qu’il y a eu une duperie. « Si la gestion de l’énergie surtout les barrages hydroélectriques était une réalité, on n’allait pas parler aujourd’hui de déficit, ce n’est pas possible. C’est qu’on s’est leurré, on a trompé la population par rapport à ça. Il faut oser à certains moments dire les choses telles qu’elles se présentent et passer à des solutions qui puissent arranger les choses. La saison pluvieuse avec des risques d’incendie, d’accidents, de vols, de grande criminalité où les enfants sont à la maison – parce que c’est la période des vacances – s’il n’y a pas d’électricité, c’est difficile. Alors toute solution qui peut nous permettre de passer ce cap, quel que soit, le coût, il faut le faire. Le développement n’a pas de prix, nous avons des projets miniers qui apportent beaucoup d’argent à l’Etat guinéen », somme-t-il, en présence du ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures .

Fodé Soumah