UFDG : El Hadj Saïdou Diallo conteste son remplacement à la tête du Comité national des Sages

El Hadj Saïdou Diallo, membre du Conseil politique de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), conteste son remplacement à la présidence du Comité national des Sages du parti. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 21 mai 2025, il a fermement rejeté cette décision, qu’il juge « unilatérale ».

« Je dénonce avec fermeté la décision n°034/UFDG/CAB/2025 annonçant ma substitution à la tête du Comité national des Sages. Une telle démarche, prise sans concertation, sans notification préalable, ni fondement médical ou statutaire, est inacceptable », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en ces termes : « Depuis que j’ai rejoint l’Union des forces démocratiques de Guinée, je me suis toujours efforcé d’agir dans le respect des règles, des valeurs et de la mémoire collective de ce parti auquel j’ai tant donné. J’ai accepté, dans l’honneur, la responsabilité qui m’a été confiée à la tête du Comité national des Sages, dans un esprit de rassemblement, de stabilité et de dialogue ».

L’ancien président du comité des sages dit avoir été surpris par l’annonce.

« C’est donc avec étonnement que j’ai pris connaissance de la décision, signée à Abidjan, me déclarant « indisponible pour raison de santé » et me remplaçant par un président par intérim. Cette formule, à la fois inexacte sur le fond et irrégulière sur la forme, appelle plusieurs clarifications », soutient-il.

Selon El Hadj Saïdou Diallo, les statuts du parti sont clairs : « Les textes de notre parti sont sans ambiguïté. Le Comité national des Sages est un organe élu par ses pairs. Son président ne peut être remplacé que par un Congrès des Sages, conformément à l’article 14-6-6 des Statuts. Aucun empêchement médical ne peut être invoqué sans constat officiel ou procédure interne régulière, encore moins sans information préalable de l’intéressé. Une telle décision, prise de manière unilatérale, contrevient donc aux règles les plus élémentaires de fonctionnement du parti et ouvre la porte à une gouvernance arbitraire ».

N’Famoussa Siby