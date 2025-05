Bureau ovale : Ramaphosa a-t-il appris de la mésaventure Zelensky ?

A coup sûr, hier mercredi 21 mai, le président américain entendait tendre à son homologue sud-africain le même traquenard que celui dans lequel Volodymyr Zelensky s’était retrouvé le 28 février, à la Maison blanche. Outre la présence de son vice-président, J.D Vance, toujours prompt à souffler sur les braises, Donald Trump a fait dans la condescendance et même la provocation. Mais manifestement, Cyril Ramaphosa, son hôte du jour, avait bien fait ses devoirs. Ne se laissant nullement décontenancé, le président sud-africain a non seulement su garder son calme et sa lucidité, mais il a surtout réussi à porter la contradiction au président américain. Ce qui n’était guère évident. Au point que leur rencontre qui avait des allures d’une véritable confrontation, a plutôt tourné en faveur de Ramaphosa.

« Bravo ! », nous devons féliciter le président sud-africain comme s’il s’était agi d’un sportif qui vient de remporter une compétition. En l’occurrence, les échanges qu’il a eus hier avec le président américain, dans le Bureau ovale, était une forme de bataille. Et le moins qu’on puisse dire est qu’il a su tirer son épingle du jeu. D’autant que son homologue américain lui avait préparé un piège qu’il n’était point évident de déceler au prime abord. A commencer par l’ambiance faussement détendue jusqu’aux dispositifs de mise en scène. Entre journalistes et personnalités diverses, la rencontre ressemblait davantage à un show médiatique qu’à un échange institutionnel entre deux chefs d’État.

Ensuite, la posture de Trump, dans le statut de procureur résolu à confondre Ramaphosa à qui il avait choisi d’assigner le rôle d’accusé. Cette condescendance étant particulièrement illustrée par le fait, pour le président américain, d’exiger de son hôte, une « explication » au sujet du prétendu « génocide » anti-fermiers blancs sud-africains. Mais curieusement, Trump n’a pratiquement pas laissé à Ramaphosa la possibilité de s’expliquer.

Par-dessus tout, le symbole même du piège que Donald Trump entendait servir à son hôte, ce sont tout d’abord ces projections de vidéos sur l’écran fixé dans la salle. Il en est de même de ces copies d’articles de presse, censées aux yeux du locataire de la Maison blanche, démontrer que des fermiers blancs sud-africains et leurs familles sont persécutés et tués. Des vidéos et articles de presse visiblement sélectionnés à l’insu de la délégation sud-africaine et dont la diffusion aura surpris Cyril Ramaphosa. Cette attitude illustre à bien des égards la volonté que le président américain avait d’offrir son homologue en spectacle au monde entier. D’autant que la rencontre était filmée dans son entièreté. On en tire que ce n’est pas tant la vérité que recherchait Trump, avec ses mises en scène. Il avait à cœur de se payer la tête du président sud-africain. Parce que manifestement, chez lui, humilier les gens, c’est un plaisir à part entière.

Heureusement, Cyril Ramaphosa a su déjouer le piège. Mieux, refusant de tomber aussi bas que Trump et faisant même valoir une certaine élégance, il a apporté les réponses qu’il était en droit de fournir. Au-delà, devant le président américain, il s’est attaqué à une des plus grosses tares de ce dernier : sa tendance à propager les fake news. Et vu qu’il a disposé de trop peu de temps pour servir sa réplique, on peut dire que le président sud-africain a largement réussi sa prestation. C’est d’autant plus réconfortant qu’en face, il avait un président américain qui, de toute évidence, souhaitait le trainer dans la boue, qui est plus en mondovision. Pour ce qui est des supposées persécutions contre les fermiers blancs, la grosse affabulation inventée de toutes pièces devrait désormais se dégonfler. Encore que Trump n’est pas connu pour admettre son tort.

Boubacar Sanso Barry