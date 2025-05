Fria privée du FODEL malgré sa richesse : l’étonnement du Premier ministre

Onze jours après la violente tempête qui a ravagé la ville de Fria, le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, s’est rendu sur les lieux pour témoigner du soutien du gouvernement aux populations touchées. Accompagné de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, il a été accueilli par les autorités locales, les sages et les représentants des quatre régions naturelles de Guinée, réunis autour du sotikèmo Elhadj Sita Condé. Une démarche ayant permis au chef du gouvernement de faire une découverte surprenante : Fria ne bénéficie pas du Fonds de Développement Économique Local (FODEL).

Le dimanche 11 mai, une pluie diluvienne, mêlée à des vents d’une rare violence, a semé le chaos dans cette cité minière autrefois florissante. Arbres déracinés, maisons éventrées, infrastructures endommagées, routes coupées… Le bilan matériel est lourd, les séquelles visibles à chaque coin de rue.

Dans un discours empreint de compassion, le chef du gouvernement a souligné l’importance de sa visite.

« C’était un devoir, en tant que Premier ministre, de venir constater, sur le terrain, les réalités qui ont impacté Fria », a dit le PM.

Il a insisté sur l’urgence de la reconstruction, notamment des infrastructures scolaires et sanitaires, tout en appelant à un recensement exhaustif des dégâts, confié à l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH).

Mais au-delà de la catastrophe, c’est le sort de Fria dans son ensemble qui préoccupe le Premier ministre. Il a rappelé avec émotion le prestige d’antan de la ville.

« Il y a 30 ou 40 ans, Fria était l’une des plus belles villes de Guinée. On y trouvait des infrastructures hospitalières, des aires de jeux… C’était, pour certains, un petit Paris à l’intérieur du pays. Aujourd’hui, il est regrettable de constater que Fria est sinistrée. D’où la nécessité — et c’est ce que j’ai demandé — de faire l’inventaire et le diagnostic des problèmes, sous tous les angles, de la collectivité de Fria, et même au-delà de la préfecture », a déclaré le chef du gouvernement.

Un constat amer qui appelle, selon lui, à une évaluation globale de la situation économique, sociale et environnementale de la localité.

Poursuivant, le chef du gouvernement fait une remarque étonnante.

« J’ai été particulièrement étonné de constater que, malgré le fait que Fria abrite la première usine de transformation d’alumine du pays, et même de l’Afrique, elle ne bénéficie pas du FODEL. Ce sont des situations qui méritent d’être explorées pour rétablir une certaine forme d’équité, afin que les populations ne se sentent pas délaissées, et que la ville ne se sente pas abandonnée », a soutenu Bah Oury.

Cette visite, au-delà de sa portée symbolique, marque peut-être un tournant pour Fria. Les promesses gouvernementales devront désormais se traduire en actions concrètes pour redonner espoir à une population profondément éprouvée, mais toujours résiliente.

N’Famoussa Siby