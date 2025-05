Concert à l’Olympia : Takana Zion dévoile la date de son show événement

Le 14 juin prochain, Takana Zion investira la mythique scène de l’Olympia à Paris pour un concert géant, qu’il promet inoubliable. En prélude à cet événement historique, l’icône du reggae guinéen a convié ce dimanche la presse et les influenceurs à un déjeuner d’échanges à Nongo, dans la commune de Lambanyi.

C’est dans une ambiance conviviale, au bord d’une piscine, que Mohamed Mouctar Soumah, alias Takana Zion, a partagé sa vision de ce rendez-vous qu’il qualifie de déterminant pour la culture guinéenne.

Prenant la parole, l’artiste a souligné le rôle crucial des médias et des acteurs culturels dans la réussite de cet événement international.

« Quand on veut organiser un grand événement, on ne peut pas le faire sans les médias, sans les hommes du showbiz et sans les acteurs de la culture… Ce concert n’est pas seulement celui de Takana, c’est celui de tous les Guinéens. Il faut mettre la barre très haut, et pour cela, on a besoin d’une mobilisation médiatique continue, 24h/24 », a-t-il déclaré.

Parmi les invités, Malick Kébé, Directeur Général du Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FODAC), a salué l’initiative et rendu hommage à l’artiste.

« Takana est la fierté de la musique reggae mondiale. Le concert du 14 juin, ce n’est pas uniquement le sien, c’est celui de toute une nation. Tous les Guinéens, tous les Africains doivent se mobiliser », a-t-il soutenu.

En réunissant autour de lui les hommes des médias et les influenceurs, Takana Zion envoie un message fort : le succès est une œuvre collective. Le 14 juin s’annonce déjà comme une date historique pour le reggae africain.

Balla Yombouno