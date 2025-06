Cellou Dalein Diallo remobilise : « On ne peut pas s’abandonner »

Ce samedi 28 juin 2025, comme à l’accoutumée, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire au siège du parti, devant une salle pleine à craquer. Militants et sympathisants, vêtus de blanc et de vert, couleurs emblématiques de la formation politique, attendaient avec ferveur la prise de parole de leur président, Cellou Dalein Diallo, intervenu par visioconférence. Son discours appelle à la détermination et à la mobilisation.

Dès les premières minutes de son intervention, Cellou Dalein Diallo a dénoncé une marginalisation politique orchestrée selon lui par les autorités. « Ceux qui ont confiance en moi, pour eux, je suis une chance pour la Guinée. Ils savent comment je travaille, comment j’aime ce pays. Mais ils vont être privés de faire gagner leur parti parce que, simplement, il y a ce tribalisme, parfois, qui est développé. Lorsque vous avez des faits, chacun pose des équations. Comment ça se fait ? Nous avons montré, chaque fois que c’était nécessaire, que nous sommes attachés au respect de la loi, à l’unité », a-t-il déclaré.

Le président de l’UFDG a également fustigé la manière dont le gouvernement gère certains anciens cadres en conflit avec le parti. Notamment le cas Ousmane Gaoual Diallo. « Si un cadre a des conflits avec le parti, le gouvernement se met derrière lui contre le parti. Il cherche des gens pour l’aider à affaiblir notre camp. Sinon, vous abandonnez votre poste, vous partez, vous ne venez plus. Mais dès que le parti prend une décision, vous sortez à la radio, chaque semaine, pour la critiquer. Vous avez un autre candidat, vous travaillez contre les intérêts du parti, tout en prétendant en faire partie. Ce n’est pas normal », a-t-il dénoncé.

Face à ce qu’il qualifie de « mascarade électorale » visant à exclure son parti et à légitimer un pouvoir issu d’un coup d’État, Diallo appelle à la résistance. « Il faut qu’on se prépare à la résistance, parce qu’on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas s’abandonner. Les gens ont donné leur paix, leur sacrifice ultime. Il y en a qui ont perdu leur maison, rasée parce qu’ils étaient de l’UFDG. D’autres ont perdu des opportunités parce qu’ils se sont engagés. Mais il n’y a rien de plus fort que ce combat. Nous avons le devoir d’honorer ceux qui sont morts pour la démocratie », a-t-il invité.

Le climat politique, selon lui, est de plus en plus dangereux pour les membres de l’opposition. « Vous risquez tous des disparitions forcées, des kidnappings. Je sais qu’être à l’UFDG aujourd’hui, c’est être exposé. Mais nous avons un devoir vis-à-vis de la justice, de ceux qui ont souffert et continuent de souffrir. Et surtout, un devoir vis-à-vis de la Guinée », a-t-il affirmé.

Cellou Dalein Diallo a dénoncé le manque d’ouverture au dialogue et les nombreuses tentatives de blocage politique. « On a tout fait pour qu’il y ait le dialogue et la concertation, on arrive à un compromis. Mais lorsqu’on va jusqu’à dire que votre président ne peut même pas être inscrit sur la liste nationale, c’est que l’intention est claire : exclure l’UFDG du jeu politique », a-t-il déploré.

Malgré ce climat tendu, Cellou Dalein Diallo se veut porteur d’un espoir de réconciliation et d’unité nationale. « La réconciliation en Guinée est possible. Il suffit qu’on mette de côté les intérêts particuliers et qu’on se mette au service de tous les Guinéens. Beaucoup de citoyens, de toutes les régions, font confiance à l’UFDG pour instaurer un État de droit, garantir la sécurité, la prospérité, et surtout, le respect de la dignité de tous », a-t-il espéré.

Concluant son allocution sur une note d’encouragement et de fidélité aux idéaux démocratiques, il a affirmé : « Ce que rien ne doit nous décrocher, c’est d’atteindre notre objectif. Et vous savez que nous sommes sur le chemin de la vérité, sur le chemin du droit. Soyez convaincus que votre leader, malgré tout ce qu’il subit ( injustice, stigmatisation, tentatives de discrédit) reste fidèle à ses principes et à ses valeurs. Parce que je sais que ce sont aussi les vôtres ».

Thierno Amadou Diallo