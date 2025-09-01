Cadeau du président à Mingo : geste généreux ou priorité mal placée ? 

Alors que des Guinéens s’inquiètent pour son état de santé, l’artiste comédien Mingo apparaît sur les réseaux sociaux aux côtés d’un véhicule offert par le président Doumbouya. Selon le ministère dirigé par Moussa Moïse Sylla, ce geste vise à faciliter ses déplacements, notamment en période de pluies, et témoigne de la volonté du président Doumbouya de soutenir concrètement les artistes guinéens.

« En plus de cette dotation, Mingo bénéficie déjà de la carte d’assurance maladie octroyée par le ministère. Des dispositions sont également en cours pour renforcer son accompagnement médical, notamment avec la mise à jour de son passeport en vue de soins à l’étranger si nécessaire », peut-on lire sur la page Facebook du ministère.

Mais pour de nombreux internautes et artistes, la priorité aurait dû être sa prise en charge médicale.

Sur sa page, l’artiste One Time écrit :

« LE MESSAGE EST CLAIR ALORS. Quand l’espoir n’est plus permis, Il faut réconforter le malade. C’est salutaire. La question que je me pose : N’aurait-il pas été mieux d’utiliser cet argent pour soigner Mingo, ou lui construire un toit pour ses héritiers ? »

Un internaute réagit : « Vraiment, moi-même je disais cela tout à l’heure, je le jure. C’est en étant en bonne santé qu’on peut profiter de la vie. Parce que même si tu as de l’argent, si tu n’as pas la santé, tu ne pourras pas en jouir ».

Un autre commente : « Oui, c’est vrai certainement. Mais quand on parle de dialyse, sachez que ce n’est plus une petite affaire. Il y a des choses qui ne se disent pas sur les réseaux. Sinon, je pense qu’il est allé une fois en Tunisie pour un traitement ».

Et un dernier tranche : « C’est Mingo qui ne veut pas ça. Sinon, il aurait déjà dit : “évacuez-moi là-bas”. Ma santé avant tout ».

Selon une source proche du ministère de la Culture, l’artiste souffre d’une insuffisance rénale. Malgré son évacuation, au cours de laquelle son ami « Fiston » s’était engagé à lui donner un de ses reins, la greffe n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison d’une incompatibilité. À ce jour, il n’a toujours pas trouvé de donneur.

Balla Yombouno