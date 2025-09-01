ledjely
Accueil » TPI de Coyah : l’artiste Singleton placé sous mandat de dépôt 
A la une

TPI de Coyah : l’artiste Singleton placé sous mandat de dépôt 

Par LEDJELY.COM

Accusé d’homicide involontaire après un accident mortel survenu le 28 août 2025 sur l’axe Coyah–Forécariah, le chanteur guinéen Mohamed Seydouba Bangoura, alias Singleton, a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Coyah. Il sera jugé en flagrant délit ce mercredi 3 septembre 2025 à Coyah.

Le dossier a été orienté selon la procédure de flagrant délit. Singleton comparaîtra donc dans deux jours pour répondre des faits qui lui sont reprochés, conformément aux articles 216 et 217 du Code pénal guinéen, selon le communiqué du procureur.

Ci-dessous, le communiqué du procureur : 

Balla Yombouno 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Polémiques autour de la convention minière : l’Inspection du travail clarifie et rassure

LEDJELY.COM

Bah Oury renonce-t-il à ses ambitions au profit du général Doumbouya ?

LEDJELY.COM

La Synergie GMD25 se déchire… et une partie fait ses valises pour l’AFP

LEDJELY.COM

Syli national A : Paolo Duarte nommé sélectionneur 

LEDJELY.COM

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

LEDJELY.COM
Chargement....