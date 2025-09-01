TPI de Coyah : l’artiste Singleton placé sous mandat de dépôt 

Accusé d’homicide involontaire après un accident mortel survenu le 28 août 2025 sur l’axe Coyah–Forécariah, le chanteur guinéen Mohamed Seydouba Bangoura, alias Singleton, a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Coyah. Il sera jugé en flagrant délit ce mercredi 3 septembre 2025 à Coyah.

Le dossier a été orienté selon la procédure de flagrant délit. Singleton comparaîtra donc dans deux jours pour répondre des faits qui lui sont reprochés, conformément aux articles 216 et 217 du Code pénal guinéen, selon le communiqué du procureur.

Ci-dessous, le communiqué du procureur :

Balla Yombouno