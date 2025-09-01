Guinée : La fermeture saisonnière de la pêche levée, les activités reprennent ce 1er septembre

La période de repos biologique dans le secteur de la pêche maritime prend officiellement fin. Ce dimanche 31 août 2025, le ministre de la Pêche et de l’Aquaculture, Fassou Théa, a annoncé la levée de la mesure de fermeture saisonnière, ouvrant ainsi la voie à la reprise des activités de pêche à compter de ce lundi 1er septembre.

« J’informe l’ensemble des opérateurs du secteur de la pêche maritime de la réouverture de la zone de pêche qui s’étend jusqu’à la limite de 60 mille marins mesurés depuis la ligne de base. Cette réouverture prendra effet le lundi 1er septembre 2025 à 0 heure, temps universel », a déclaré le ministre à la télévision nationale.

Durant la période de fermeture, les autorités assurent que la surveillance des zones de pêche a été intensifiée. Selon Fassou Théa, ce contrôle renforcé a été rendu possible « grâce à la synergie entre les structures étatiques de contrôle et de surveillance, rendue possible par la mutualisation de leurs moyens et équipements ».

En plus de la reprise des activités de pêche, le ministre a également annoncé le redémarrage des activités commerciales liées au secteur : « la reprise des activités d’exportation et de réexportation des produits halieutiques à partir de ce 1er septembre ».

Avec cette réouverture, les acteurs du secteur maritime sont désormais invités à reprendre leurs activités, dans le respect des règles établies pour préserver durablement les ressources halieutiques.

Ledjely.com