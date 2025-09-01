Nouvelle constitution : Le MPL appelle à voter « OUI »

À quelques semaines du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain, le Mouvement des Patriotes Libéraux (MLP) a officiellement pris position. Son président, Mamadou Oury Diallo, a livré une déclaration ce lundi 1er septembre, dans laquelle il appelle les Guinéens, de l’intérieur comme de la diaspora, à voter massivement en faveur du projet de nouvelle Constitution.

Habillé d’une veste à carreaux et ses verres de lunettes bien en place, le leader du mouvement s’est adressé à ses camarades et aux journalistes présents.

Selon lui, le MLP, lancé en novembre 2024, s’inscrit dans le respect des valeurs républicaines et vise à contribuer à l’édification d’une nouvelle République démocratique.

« La période de campagne qui a démarré hier dimanche 31 août, offre par la même occasion, l’espace réglementaire pour que chaque camp, chaque citoyen et citoyenne, puissent en fonction de sa position vis-à-vis de ce projet, développer ses idées, ses arguments, ses stratégies, afin de les défendre », a-t-il affirmé.

Le MLP plaide pour que les citoyens puissent accéder aux postes de maire, de député, voire de président de la République, sans dépendre des « tracasseries des milieux politiques traditionnels ».

Le texte constitutionnel, selon Mamadou Oury Diallo, ouvre désormais la voie aux candidatures indépendantes à toutes les fonctions électives. Il précise que l’article 45 autorise un citoyen à se présenter à la présidentielle sans étiquette politique. De même, l’article 103 consacre cette possibilité pour les élections législatives. Enfin, les articles 181 à 184 s’appliquent aux collectivités locales, permettant aux indépendants de se présenter à des postes de maire ou de conseiller communal.

« Bon nombre d’entre nous portent pourtant de fortes ambitions, des projets ambitieux pour le développement de notre pays, et la défense des nobles causes de nos compatriotes. Ils veulent être des Maires, des Conseillers Communaux, des députés, et même le Président de la République. Ils sont adulés, admirés et respectés par nos compatriotes. Mais faut-il qu’ils aient encore une fois, la possibilité, indépendamment des tracasseries des milieux politiques traditionnels, de se faire élire », estime Mamadou Oury Diallo.

Il a conclu son intervention en ces termes :

« Suite à une consultation interne et démocratique à travers nos différentes plateformes, au nom du Mouvement des Patriotes Libéraux, j’appelle tous nos compatriotes guinéens d’ici et de la diaspora, qui croient en notre démarche politique, qui comme nous, voient déjà à l’horizon là où nous voulons partir, à voter OUI au projet de nouvelle constitution le 21 Septembre 2025. Car si nous disons OUI aux candidatures indépendantes, pour que nous soyons des prochains maires, conseillers communaux, députés, Président de la République, nous devons par logique et en conséquence, dire OUI à la nouvelle constitution », a-t-il déclaré.

M’Mah Cissé