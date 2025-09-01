ledjely
Tribunal de Coyah : dispositif sécuritaire renforcé avant le point de presse sur l’affaire Singleton

Depuis la matinée de lundi 1er septembre 2025, une atmosphère inhabituelle règne au tribunal de première instance de Coyah. Un important dispositif de gendarmerie est déployé, aussi bien à l’extérieur qu’aux différentes entrées du bâtiment en vue de la conférence  de presse du procureur du TPI de Coyah dans l’affaire  Singleton. Objectif : garantir l’ordre et la sécurité dans un contexte marqué par une forte attente médiatique.

Dans la salle réservée à la presse, plusieurs journalistes ont déjà pris place. Carnets et micros en main, ils attendent l’arrivée du substitut du procureur du TPI de Coyah, Mohamed Ali Condé, ainsi que de Me Béa, avocat de la partie civile. Tous deux doivent coanimer un point de presse très attendu autour de l’affaire impliquant l’artiste guinéen Singleton.

Pour rappel, le chanteur est accusé d’avoir provoqué la mort d’un vieil homme dans un accident de la circulation survenu le 28 août sur la route de Forécariah. Une affaire qui alimente de vifs débats au sein de l’opinion publique, entre émotion et exigence de justice.

Les médias présents espèrent obtenir des éclaircissements directs de la part du parquet et de l’avocat de la victime.

Affaire à suivre…

Alya Soumah

