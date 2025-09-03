Coyah : le procès de Singleton renvoyé au 9 septembre, l’artiste reste en détention

Ce 3 septembre 2025, l’atmosphère était particulièrement tendue cette journée au Tribunal de Première Instance (TPI) de Coyah, où s’est tenue l’audience très attendue dans l’affaire impliquant le célèbre artiste guinéen Seydouba Bangoura, plus connu sous son nom de scène Singleton. Attirant une foule impressionnante, le procès suscite un vif intérêt tant auprès de l’opinion publique que des médias. Après les différents débats, l’audience est renvoyée au 9 septembre prochain.

Singleton reste en détention, malgré une demande de mise en liberté formulée par ses avocats. La juridiction a rejeté cette requête, préférant maintenir l’artiste en prison jusqu’à la prochaine audience, fixée au 9 septembre 2025.

Lors de son intervention devant la presse, Me Aboubacar Camara, avocat de la partie civile, a souligné la complexité et la gravité du dossier. « Nous avons une veuve en détresse et onze enfants laissés derrière par notre client décédé. Ce n’est pas une affaire ordinaire », a-t-il déclaré avec émotion.

Selon l’avocat, la décision du tribunal de rejeter la demande de mise en liberté de l’artiste serait, paradoxalement, favorable à ce dernier. « C’est une question de sécurité, même pour le prévenu », a-t-il affirmé.

La partie civile a également annoncé la détention d’un élément vidéo clé, susceptible de faire basculer le procès. Cette image, capturée le jour des faits, montrerait la manière dont Singleton conduisait, et selon Me Camara, elle témoignerait d’un comportement « de trop ». La production de cette vidéo, ainsi que la comparution de nouveaux témoins, sont attendues lors de la prochaine audience.

Interrogé sur les risques encourus par Singleton, Maître Camara a préféré rester prudent, rappelant que le procès n’avait pas encore atteint sa phase finale.

En attendant, Singleton reste derrière les barreaux, dans l’attente de la suite judiciaire d’un procès scruté par tout un pays.

Thierno Amadou Diallo