La DGE accuse le RPG et l’UFDG de graves irrégularités internes, l’UFR réhabilitée

À quelques jours du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, la Directrice générale des Élections (DGE), Djenabou Touré, s’est longuement exprimée ce mercredi 3 septembre sur la suspension de plusieurs partis politiques. Face à la presse, l’ancienne directrice nationale des affaires politiques et de l’administration électorale au ministère de l’Administration du territoire a expliqué les raisons qui ont conduit à la suspension du RPG Arc-en-ciel, de l’UFDG et du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), ainsi que la réhabilitation de l’Union des Forces Républicaines (UFR).

S’agissant de l’ancien parti au pouvoir, Mme Touré a dénoncé plusieurs irrégularités internes.

« Si nous voulons bien gérer notre pays, il faut appliquer la rectification institutionnelle. Quand vous dites que vous avez un comité central de 400 membres et que ce comité ne se réunit jamais, que vous n’avez pas de registre de vente des cartes de membres, que vous ne justifiez pas vos fonds, il y a un véritable problème. Cela veut dire qu’il n’y a même pas d’alternance au sein de votre propre parti conformément à vos statuts et règlements intérieurs », a-t-elle dit.

Elle a toutefois reconnu que le RPG avait présenté « des preuves d’organisation de congrès au niveau des sections ».

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo a été également visée par des critiques sévères.

« Vous dites simplement que les comptes sont avec des gens qui sont en prison, l’autre trésorier est décédé, et nous n’avons aucun document. (…) La liste des membres de l’organe de direction est prévue par les textes, mais donnez-nous la liste. Qui sont les membres de l’organe de direction ? Quel est leur mandat ? Est-ce que les délais d’organisation sont respectés ? Si on ne voit pas tout ça, il y a un problème », a indiqué la DGE.

Elle a aussi souligné le manque de transparence financière. « Quand un leader politique devient le principal donateur d’autres partis, qu’est-ce que la loi dit par rapport à cela ? », s’inetrroge-t-elle.

Mais c’est surtout l’absence de congrès depuis 2015 qui constitue, selon elle, une violation grave.

« L’UFDG n’a pas organisé de congrès depuis 2015. On nous a présenté une convention nationale en lieu et place d’un congrès statutaire, sous prétexte d’Ebola. Mais une convention nationale ne peut pas être assimilée à un congrès, car le congrès est beaucoup plus structuré, comme un véritable gouvernement », a-t-elle expliqué.

Elle a aussi rappelé que le fonctionnement interne du parti ne respectait pas ses propres textes.

« Si vous regardez les décisions telles qu’elles doivent être prises, il ne revient même pas au président Cellou de sanctionner quelqu’un. Selon leurs statuts, une fois que le bureau exécutif se réunit et prend une décision, c’est au conseil politique de l’appliquer. Or aujourd’hui, le président centralise toutes les décisions et nomme qui il veut. Pourtant, il ne peut nommer que cinq personnes », a-t-elle indiqué.

La DGE a également pointé du doigt le Parti du Renouveau et du Progrès (PRP) de Rafiou Sow, estimant qu’il n’a pas d’activité réelle.

« On ne va pas me dire que c’est un parti important. Le président du PRP est plus militant de l’UFDG que de son propre parti. Il n’a pas de siège. Je l’ai regardé en face, il sait, je sais. Si vous voulez, je vous invite à sortir son statut de règlement intérieur et à le visionner ensemble », a déclaré Mme Touré.

En revanche, l’Union des Forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré a été réhabilitée. « L’UFR s’est déjà conformée. Ils ont organisé leur congrès. C’était le seul reproche », a confirmé la DGE.

Répondant aux critiques sur le timing de ces décisions, la DGE a insisté sur le fait que le processus n’était pas précipité : « On m’a demandé pourquoi à la veille du scrutin. Mais vous êtes dans un processus depuis trois ans. Entre le moment où nous avons donné les certificats avec les observations et aujourd’hui, les partis avaient entre 45 et 90 jours pour se conformer. Le RPG avait 90 jours ».

Et de conclure : « Moi, je ne suis pas ce cadre qui va profiter d’un pouvoir pour faire ce qu’il veut. Je suis fonctionnaire, j’ai travaillé sous plusieurs gouvernements, et je continue à appliquer les règles de notre pays ».

N’Famoussa Siby