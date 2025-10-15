Hôpital de Kouroussa : le Directeur condamné à 3 ans de prison 

Poursuivi pour des faits de vol et de détournement de biens publics dans un premiertemps, des faits qui ont été requalifés par la suite : détournement de biens publics, le Dr Demba Mara, Directeur de l’hôpital préfectoral de Kouroussa, vient d’être reconnu coupable. Le juge de paix de Kouroussa, siégeant en audience foraine à la Cour d’appel de Kankan, a prononcé ce mercredi un verdict de trois (3) ans de prison ferme assorti d’une amende de 30 millions de francs guinéens.

Ouvert la veille, le procès opposant la jeunesse de Kouroussa au médecin-directeur a tenu toutes ses promesses. Après deux jours de dépositions, de confrontations et de plaidoiries, le tribunal a tranché : Demba Mara est reconnu coupable de détournement de deniers publics. En revanche, ses coaccusés Souleymane Bah et Moussa Cissokho, tous deux responsables au sein de la structure hospitalière, ont été relaxés pour délit non constitué.

À l’annonce du verdict, la défense est restée abasourdie. Les avocats de Dr Mara ont immédiatement dénoncé une « injustice flagrante » et promis d’interjeter appel.

« Nous, avocats de la défense, ne nous attendions pas du tout à un tel jugement rendu par la justice de paix de Kouroussa en audience foraine à Kankan. C’est un innocent qui vient d’être condamné sans aucune preuve légale. Nous sommes surpris du verdict rendu. Nous allons exercer notre droit d’appel devant la Cour d’appel. La pyramide est renversée : ceux qui devraient être en détention ne le sont pas. Il y a, à nos yeux, une justice sélective dans cette affaire », a fustigé Me Mohamed 2 Kourouma, avocat du médecin.

Du côté de la partie civile, la jeunesse de Kouroussa s’est dite satisfaite du jugement. Hors micro, des visages rayonnants et des cris de joie ont accompagné la sortie de la salle d’audience.

En attendant l’examen de son appel, Dr Demba Mara a été transféré à la maison centrale de Kankan où il a commencé à purger sa peine ce mercredi 15 octobre 2025.

Michel Yaradouno, depuis Kankan