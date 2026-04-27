CRIEF : Oyé Guilavogui, Damantang et d’autres dignitaires face à la justice

Le rôle d’audience de la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) est particulièrement chargé cette semaine. Plusieurs dossiers importants y figurent, impliquant d’anciens dignitaires.

C’est le cas, par exemple, de Mamadi Camara, ancien ministre de l’Économie et des Finances sous le régime d’Alpha Condé. Il est poursuivi par l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, pour détournement de fonds publics, corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite.

Oyé Guilavogui, ancien ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, est également poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.

Un autre dossier concerne l’ancien ministre Albert Damantang Camara, également poursuivi pour les mêmes faits.

Un cas tout aussi important oppose le ministère public et l’État guinéen à Alpha Mohamed Kallo, ancien directeur général de la Banque nationale d’investissement de Guinée, ainsi qu’à ses co-prévenus. Ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écritures publiques, entre autres infractions.

Il ne faut pas oublier le dossier concernant l’ancien ministre des Mines et de la Géologie sous le régime du feu général Lansana Conté. Il est attendu à la barre mercredi prochain. Il est poursuivi par les ayants droit de feu Claude Lorcy, représentés par Mme Fatoumata Dramé, pour corruption, détournement de deniers publics, prise illégale d’intérêts, blanchiment de capitaux, escroquerie, fausses déclarations relatives aux souscriptions et versements, enrichissement illicite, complicité et autres infractions liées à la constitution des dossiers.

Balla Yombouno