Ligue des champions africaine : le Horoya AC tombe à Rabat, réduit à neuf

L’aventure du Horoya AC s’arrête au dernier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. En déplacement à Rabat ce samedi 25 octobre 2025, les Rouge et Blanc de Matam ont été éliminés par l’AS FAR (3-0), après un match marqué par deux expulsions et une grosse débauche d’énergie.

Dans une ambiance bouillante au stade de Rabat, les Marocains mettent rapidement la pression. Les Guinéens résistent tant bien que mal, mais le flanc droit du HAC souffre : Issaka Samaké multiplie les difficultés et se fait régulièrement déborder. Dès la 11e minute, une erreur de Salif Koulibaly offre une première grosse frayeur, sauvée in extremis sur la ligne par Sekou Salif.

Le tournant du match intervient à la 24e minute : Mamady Mara est expulsé pour un geste d’inattention, laissant ses coéquipiers à dix. Pire, à la 37e minute, Samaké détourne le ballon de la main dans la surface. Penalty logique, parfaitement transformé par le capitaine marocain. 1-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le Horoya recule sans renoncer. Salif Sylla, impérial dans les buts, multiplie les arrêts décisifs et maintient l’espoir. À la 62e minute, Ismaël Camara manque l’occasion d’égaliser sur une frappe croisée non cadrée. Mais à force de subir, le HAC craque : sur un centre anodin, Ibrahim Kaba dévie le ballon dans ses propres filets (2-0, 70e).

La fin de match tourne au cauchemar : Djibo Wonkoye écope d’un second carton rouge, laissant le Horoya finir à neuf contre onze. Et dans les ultimes minutes, l’AS FAR assomme les Guinéens d’une frappe en pleine lucarne (3-0, 90e).

Sur l’ensemble des deux rencontres, le Horoya s’incline 4-1. Une élimination amère, tant les hommes de Lamine Ndiaye ont montré de la combativité malgré la jeunesse et le manque d’expérience.

Lonceny Camara