Paul Biya réélu pour un huitième mandat à 92 ans

Le président camerounais Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour un huitième mandat avec 53,66 % des voix, selon les résultats officiels annoncés lundi par le Conseil constitutionnel. À 92 ans, il demeure le plus vieux chef d’État en exercice au monde.

Son principal challenger, Issa Tchiroma Bakary, arrivé deuxième avec 35,19 %, conteste le verdict et revendique la victoire, affirmant avoir obtenu 54,8 % des suffrages. Il a appelé ses partisans à « défendre leur victoire » dans la rue.

Des manifestations ont éclaté dimanche à Douala, faisant quatre morts, selon les autorités. Des témoins accusent les forces de sécurité d’avoir tiré à balles réelles après des tirs de gaz lacrymogène.

Malgré les contestations, la victoire de Paul Biya ne surprend guère dans un pays où le système politique est, selon ses détracteurs, verrouillé depuis plus de quatre décennies au profit du régime en place.

