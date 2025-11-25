CAN 2025 : le TAS déboute la FEGUIFOOT face à la Tanzanie

Le Tribunal arbitral du sport (TAS), siégeant à Lausanne, a rejeté le recours introduit par la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) dans l’affaire opposant la Guinée à la Tanzanie au sujet d’un joueur entré en jeu avec un numéro de maillot non conforme lors d’un match qualificatif pour la CAN 2025. Une décision qui met définitivement fin aux espoirs de qualification guinéens par voie juridique.

Ce 25 novembre 2025, le TAS a confirmé la décision rendue plus tôt par la Commission d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui avait déclaré irrecevable la réclamation de la FEGUIFOOT. La fédération guinéenne contestait un incident survenu lors du match Guinée – Tanzanie du 19 novembre 2024, remporté 1-0 par les Tanzaniens.

À la 73ᵉ minute de ce match décisif, un joueur tanzanien est entré sur la pelouse avec le numéro 26, alors qu’il était officiellement enregistré sous le numéro 24. Un détail qui, selon la FEGUIFOOT, aurait rompu l’équité de la rencontre en introduisant un “déséquilibre tactique” et en conférant un avantage indu à la Tanzanie.

La Guinée avait immédiatement saisi la CAF, estimant que l’usage d’un numéro incorrect constituait une irrégularité grave. Mais le 11 juin 2025, la Commission d’appel de l’instance avait rejeté le recours, jugeant la plainte irrecevable.

Insatisfaite, la FEGUIFOOT s’est tournée vers le TAS, réclamant que :

la Tanzanie perde le match par forfait (3-0),

et que la Guinée obtienne sa place à la CAN 2025.

À titre subsidiaire, elle souhaitait que la Tanzanie soit exclue de la compétition pour “erreur administrative”, avec la Guinée désignée comme remplaçante.

Le 17 novembre 2025, une audience en personne s’est tenue au siège du TAS. Après examen des arguments techniques et réglementaires, le panel arbitral a rejeté à l’unanimité les demandes guinéennes.

Cette décision confirme définitivement la position de la CAF et maintient la Tanzanie qualifiée pour la CAN 2025. Pour la Guinée, la voie sportive aurait été la seule possible : le recours administratif ne lui permettra pas de décrocher une qualification.

