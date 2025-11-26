Enlèvement des enfants d’Elie Kamano : le gouvernement réagit

Depuis plusieurs jours, les enfants de l’artiste Elie Kamano ont disparu de leur domicile, enlevés par des inconnus armés et conduits vers une destination inconnue. Malgré les nombreuses déclarations de l’artiste, qui accuse le pouvoir d’être derrière cet acte, ses enfants restent introuvables.

Face à la presse ce mercredi 26 novembre 2025, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a tenu à apporter des précisions et rappeler la position officielle de l’État.

« C’est très difficile pour moi de me lancer dans ce type d’explication, d’abord parce que cela touche à la vie. Lorsqu’un citoyen se plaint d’enlèvement ou de souffrance, la première réaction que nous avons, c’est d’exprimer notre compassion. En tant que gouvernement, c’est de rappeler notre solidarité et de dire que des dispositions seront prises pour que des enquêtes sérieuses puissent être menées. Malheureusement, l’État ne peut qu’enclencher ce processus », a expliqué le ministre.

Il a poursuivi en appelant à la mesure dans les accusations.

« Dire “j’ai perdu mes enfants à cause d’un enlèvement”, c’est dramatique. Mais lorsque vous indexez le chef de l’État, c’est quand même un peu trop pour justifier votre colère ou votre souffrance. L’État mettra en œuvre tous les moyens possibles pour que des enquêtes sérieuses soient menées dans ce cas », a-t-il indiqué.

Concernant les accusations visant des individus précis, Ousmane Gaoual Diallo a ajouté : « Nous n’allons pas nourrir des polémiques parce qu’il a désigné telle ou telle personne. Si vous n’avez pas de preuves pour étayer ce que vous avancez, cela reste une accusation simplement sensationnelle destinée à attirer l’attention. On peut dénoncer la tragédie, mais de manière correcte et juste ».

Balla Yombouno