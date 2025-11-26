ledjely
Accueil » Guinée-Bissau : des militaires annoncent prendre le pouvoir
A la une

Guinée-Bissau : des militaires annoncent prendre le pouvoir

Par LEDJELY.COM

Quelques heures après que des tirs ont retenti près du palais présidentiel, un groupe d’officiers de l’armée de Guinée-Bissau a annoncé, mercredi en milieu de journée, avoir pris le contrôle du pays. Se présentant sous le nom de « Haut commandement militaire pour la restauration de l’ordre », ils déclarent assumer le pouvoir « jusqu’à nouvel ordre » et ont annoncé la fermeture des frontières.

Cette prise de pouvoir survient à la veille de la publication des résultats des élections présidentielle et législatives organisées dimanche 23 novembre, plongeant le pays dans l’incertitude.

La déclaration, lue depuis le siège de l’état-major par le général Denis N’Canha, chef de la maison militaire du palais de la République, précise deux mesures immédiates : la suspension du processus électoral, laissant entendre l’annulation des résultats, et la suspension des programmes dans les médias. Les officiers appellent par ailleurs la population à « garder le calme ».

Le coup d’État a également visé plusieurs responsables civils et militaires de haut rang. Le ministre de l’Intérieur, Botché Candé, ainsi que le chef d’état-major général des armées et son adjoint, les généraux Biague Na Ntan et Mamadou Touré, ont été arrêtés.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

CAN 2025 : le TAS déboute la FEGUIFOOT face à la Tanzanie

LEDJELY.COM

Nouvelle pénurie d’essence : files interminables, marché noir en hausse, SONAP silencieuse

LEDJELY.COM

N’zérékoré : un carnaval géant pour inaugurer la Saison touristique 2025-2026

LEDJELY.COM

$99 millions de Baowu : « Ne vous inquiétez pas… », rassure Bah Oury

LEDJELY.COM

Bah Oury : « Mamadi Doumbouya a besoin de concurrents dynamiques »

LEDJELY.COM

Litige Guinée-Tanzanie : le TAS se penche sur un dossier brûlant ce lundi

LEDJELY.COM
Chargement....