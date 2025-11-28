Bah Oury : « Ceux qui ont cautionné le troisième mandat se sont politiquement suicidés »

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le Premier ministre Amadou Oury Bah a livré son analyse sans détour sur la scène politique guinéenne et les enjeux économiques du pays. Interrogé sur la situation des anciens Premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, aujourd’hui en exil, il a été catégorique : « Certains se sont exclus eux-mêmes. Je n’entrerai pas dans les détails, c’est à vous de le faire puisque c’est votre métier. Depuis le début de la transition, ils ont toujours dit niet ! ».

Selon lui, ceux qui ont soutenu ou validé le troisième mandat de l’ex-président Alpha Condé ont scellé leur destin politique. « Tous ceux qui ont participé à adopter ou à faire valider le troisième mandat se sont politiquement suicidés », a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a souligné que la transition a changé les paradigmes politiques en Guinée. « Le scrutin en cours est ouvert. Les réalités et l’approche ont changé, les paradigmes tout autant. Il va de soi que la classe politique, qui regarde toujours dans le rétroviseur, n’est plus audible », a-t-il affirmé.

Sur le plan économique, Amadou Oury Bah a mis en avant le programme minier Simandou 2040, qui vise à diversifier l’économie guinéenne. « Nous ne voulons plus d’une économie de rente. Le programme Simandou 2040 ambitionne de faire émerger une économie diversifiée pour éviter une dépendance à l’exportation du minerai brut », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre insiste sur l’importance d’intégrer tous les secteurs : agriculture, tourisme, énergie, capital humain et santé, afin que le développement ne repose plus uniquement sur les ressources minières.

