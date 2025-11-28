ledjely
Mamadi Doumbouya : « Je ne permettrai à personne de nous ramener en arrière»

Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a présidé ce jeudi 27 novembre 2025 la deuxième session du Conseil supérieur de défense nationale au palais Mohamed V. Cette réunion stratégique a rassemblé les plus hautes autorités civiles et militaires pour définir les priorités en matière de sécurité et de défense, à moins de deux mois de l’élection présidentielle du 28 décembre.

Selon l’élément diffusé par la présidence à la télévision nationale, le chef de l’État a insisté sur la protection des populations, la sauvegarde des biens et la sécurisation du processus électoral. Il a également rappelé l’importance de garantir la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

«Nous savons tous ce qu’était notre pays il y a quatre ans et nous mesurons également tout le travail accompli ces dernières années. Je le dis et je le répète, je ne permettrai à personne de nous ramener en arrière. L’élan de développement engagé ne sera pas interrompu. La Guinée est un pays stable et continuera de se donner les moyens de préserver cette stabilité. Notre seule ambition est de développer notre nation », a martelé le Président Mamadi Doumbouya.

