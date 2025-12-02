6ᵉ édition de la Grande Nuit du Conte : un spectacle inédit à ne pas manquer

Depuis des siècles, la parole façonne nos sociétés, porteuse de mémoire, d’identité et de sagesse. Fidèle à cet héritage, la Grande Nuit du Conte s’impose depuis 2019 comme un événement majeur, célébrant l’art oral à travers récits, chants, danses et musiques. À l’aube de sa 6ᵉ édition, prévue le 5 décembre 2025, les organisateurs dévoilent un spectacle renouvelé et ambitieux, prêt à émerveiller un public toujours plus nombreux.

Moussa Doumbouya alias Petit Tonton organisateur a rappelé l’esprit de renouvellement qui caractérise cette édition.

« la Grande Nuit du Conte est à sa sixième édition après une année de pause et comme chaque année, chaque édition, c’est un nouveau challenge, c’est-à-dire qu’on se réinvente, on veut toujours pousser la barre plus haut, donc c’est un spectacle inédit qui est répété pendant plusieurs semaines. C’est de nouveaux artistes, c’est de nouvelles histoires, c’est de nouvelles musiques qu’on va chercher, c’est des danseurs, c’est un nouveau décor. Cette année, le décor va changer un peu parce qu’il faut l’améliorer, il ne faut pas que les gens aient l’impression du déjà vu, donc c’est tout ça qui crée une particularité aussi à cette année », a-t-il expliqué.

Poursuivant, Petit Tonton détaille la stratégie mise en place pour attirer davantage de spectateurs.

« La stratégie pour amener les gens à adhérer à la Nuit du Conte, comme à toutes nos autres activités, c’est d’aller vers les gens, de proposer des choses, de nouvelles choses, de nouvelles formes et surtout de proposer de belles choses, des choses abouties, bien répétées, bien présentées. Ce n’est pas parce que c’est le Conte qu’on va rester dans le folklore, comment on peut se réinventer, comment on peut proposer du Conte là où les gens ne s’y attendent pas, comment on peut envoyer une forme à laquelle les gens ne s’attendent pas. À cette sixième édition, on a un texte écrit par EOB du groupe Dimedi slam qui sera joué par moi-même dans une mise en scène de Habibatou avec des danseurs, des chanteuses, des musiciens, des chansons populaires réécrites, réadaptées, des pas de danse traditionnels adaptés et une nouvelle conteuse, une nouvelle invitée qui vient de la Côte d’Ivoire, qui a sa première fois et elle aussi vient avec de nouveaux contes, de nouvelles histoires », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs mis en avant l’ouverture régionale de l’initiative.

« La nuit du conte se fait déjà en partenariat avec nos amis du Sénégal, à Dakar, ça se fait depuis, ils sont à leur troisième, quatrième édition. Mon collègue du Burkina Faso, KBG, qui est là cette année, lui aussi il organise la nuit du conte au Burkina depuis 4-5 ans maintenant. Et lui d’ailleurs, on est en train d’harmoniser nos projets, on a même harmonisé le logo de la grande nuit du conte en Guinée, lui il met juste Burkina dans la lune du logo de la grande nuit du conte. Donc oui, on est en train d’agrandir cette famille dans la sous-région, mais aussi et surtout à l’intérieur du pays. Parce que c’est bien beau d’aller exporter, mais l’idée d’aller vers les quartiers, c’est de permettre aussi à nos populations des quartiers, mais aussi à l’intérieur du pays, de vivre ces moments, ils le méritent », a-t-il martelé.

L’édition 2025 bénéficie d’une co-organisation renforcée grâce à l’implication de l’agence de communication SAKOM. Salematou Sako, fondatrice et directrice générale de l’agence de communication SAKOM, a expliqué les motivations de son accompagnement.

« La première fois que j’ai entendu Petit Tonton, j’étais émerveillée, j’étais émue aux larmes. Je me suis dit, waouh, j’aimerais que mes enfants puissent vivre ça. Et quand je vois en tant qu’agence de communication tout ce à quoi on donne de la lumière, de la force, tout ce dont on fait la promotion, je me suis dit, c’est dommage qu’il n’y ait pas autant de lumière sur un projet comme ça. Pour nous, c’était même pas l’amitié d’abord, c’était au fait de reconnaître un projet qui ressemblait à l’ADN de SAKOM, celui de communiquer nos traditions, notre culture, de les mettre en avant. Aujourd’hui, la Guinée, on est sur une lancée, on parle beaucoup de progrès, les choses avancent, mais il ne faut pas qu’on s’oublie dedans. Et c’est pour ça que c’est important de donner de la force à des projets comme la Grande Nuit du Conte », a-t-elle rappelé.

Venu spécialement du Burkina Faso, Sanaba KBG, artiste et conteur, n’a pas manqué de saluer l’initiative et de promettre une soirée inoubliable.

« Vous savez, dans un atelier de la forge, il y a des outils. Et si vous voyez les outils, il y a le burin, il y a la pince, il y a le marteau, il y a l’enclume. Donc tous ces outils, ce sont tous ces outils qui permettent la dynamique de l’atelier de la forge et qui permet aussi à cet atelier-là de pouvoir être vivant. Donc à l’image de cet atelier-là, où ces outils-là sont complémentaires, que sans le marteau, l’enclume ne peut rien faire, sans la pince, le marteau ne peut rien faire. Donc en fait, c’est cette complémentarité-là qui, à l’image de l’atelier de la forge, que nous apportons dans cette grande nuit du Conte, pour montrer que tous les conteurs qui arrivent ici à la sixième édition, ce sont des conteurs qui vont venir compléter pour une dynamique de cette nuit-là et qui va être vraiment mémorable et une soirée inédite qui ne va pas avoir la même couleur que, en tout cas, les années précédentes », a-t-il indiqué.

Arrivée de Côte d’Ivoire pour sa première participation, la conteuse Tind Windé Rebecca Kompaoré promet un spectacle exceptionnel.

« C’est la première fois que j’arrive ici et voilà, c’est petit tonton qui m’invite en Guinée pour la première fois. Il faut dire qu’on a essayé depuis quatre ans, il a essayé de m’inviter, mais c’est difficile, il faut trouver les moyens, ce n’est pas toujours facile. Et c’était le bon moment cette année et voilà, je suis très contente d’être là. ça sera époustouflant, ça sera magique, ça sera magnifique, ça sera super, ça sera génial. Tout ce qui est adjectif, qui peut qualifier une bonne chose, ça sera bien. On va s’amuser, voilà, du chant, de la danse, des histoires, ça sera très, très bien. Je disais à petit tonton que c’est le haut niveau, c’est très bien organisé, c’est grandeur nature. On n’a jamais vu ça ailleurs pour le conte. En tout cas, en Côte d’Ivoire, ça n’existe pas », a souligné Rebecca Kompaoré « Tind-windé », comédienne et conteuse.

La 6e édition de la Grande Nuit du Conte se tiendra au Chapiteau By Issa, le 5 décembre. Entre innovations scéniques, diversité artistique et ouverture sous-régionale, l’événement s’annonce déjà comme l’un des moments culturels les plus marquants de l’année.

N’Famoussa Siby