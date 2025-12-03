Mariama Lamarana Diallo, epouse de Marouane : « C’est une situation très compliquée pour moi »

Ce 3 décembre 2025 marque le premier anniversaire de l’arrestation et de la disparition du journaliste guinéen Habib Marouane Camara, administrateur du site lerevelateur224.com. Un an après les faits, l’inquiétude et la détresse de sa famille et de ses collègues ne font que s’accentuer, face à l’absence totale de nouvelles sur son sort.

L’épouse de Habib Marouane Camara, Mariama Lamarana Diallo, a exprimé l’extrême difficulté de cette situation lors d’un point de presse tenu en compagnie du Syndicat de la presse et du rédacteur en chef du site.

« Pour ne pas vous mentir, c’est une situation très, très compliquée pour moi… Aujourd’hui, on est à un an. Je n’avais vraiment pas souhaité qu’on n’en arrive là », a-t-elle confié.

La situation est d’autant plus difficile que l’un de leurs enfants est malade et subit le contrecoup de cette absence. Mme Diallo a également révélé recevoir des appels téléphoniques anonymes incessants à des heures tardives, qu’elle interprète comme des tentatives d’intimidation.

« Si c’est dans l’intention de m’intimider, c’est vraiment peine perdue. Je ne perds pas cet espoir. Je vais continuer. Je ne vais pas m’arrêter tant que je ne récupère pas mon mari à la maison », a-t-elle affirmé avec détermination avant d’ajouter que la famille élargie du journaliste est également en souffrance. Sa mère et son père malade vivent dans une détresse insupportable.

Alpha Madiou Bah, rédacteur en chef du site lerevelateur224.com, a rappelé qu’aucune nouvelle n’a été donnée concernant le « célèbre journaliste connu pour ses positions critiques mais assumées », malgré les multiples démarches entreprises auprès de la justice, du gouvernement, des forces de défense et de sécurité, et de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

« À ce jour, aucune nouvelle du célèbre journaliste Habib Marouane Camara. Aucune suite favorable pour le moment, ni pour sa famille biologique, ni pour celle professionnelle », a-t-il déclaré, soulignant que l’épouse est « exposée à tout risque d’insécurité ».

Face à ce silence, la direction générale du site a renouvelé son appel : elle « déclare conscience des autorités judiciaires dans cette affaire » et continue d’attendre la suite des enquêtes annoncées par le gouvernement. Elle invite le Président de la Transition, chef de l’État et garant du bon fonctionnement de la justice, à s’impliquer personnellement pour retrouver le journaliste.

La direction du site lerevelateur224.com exhorte également la communauté nationale et internationale à se mobiliser dans cette affaire, citant notamment les associations de presse, le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée, Reporters sans frontières, Amnesty International et Human Rights Watch.

L’épouse, Mariama Lamarana Diallo, a conclu son témoignage par un plaidoyer poignant : « Tout ce que je demande aujourd’hui aux autorités, c’est de trouver mon mari ».

Un an après sa disparition, les questions demeurent sans réponse : où se trouve Habib Marouane Camara ? Est-il détenu ? Par qui ? Est-il en vie ? A-t-il accès aux soins médicaux nécessaires, lui qui était déjà malade au moment de son arrestation ?

Thierno Amadou Diallo