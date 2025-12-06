Double tragédie pour Ariel Sheney : son père s’éteint quelques jours après son épouse

Alors qu’il n’a pas encore enterré son épouse Nadiya Sabeh, décédée mercredi dernier, l’artiste Ariel Sheney fait face à une nouvelle tragédie : le décès de son père, ce samedi 6 décembre. Il a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook.

«C’est avec une douleur indicible que je vous annonce le décès de mon père, le pasteur SRÊ Jean Djiétohi. Quelques jours seulement après la perte de mon épouse bien-aimée, un autre pilier de ma vie s’en est allé. Je perds mon père, mon guide, ma force tranquille. Dans le respect du deuil déjà engagé pour Nadiya, les condoléances pour mon père se feront après inhumation, dans les jours à venir. Merci pour votre soutien silencieux, vos prières, et votre discrétion dans ces heures d’épreuve pour ma famille et moi. 🙏🏾AS», a-t-il écrit.

Cette période s’annonce comme l’une des plus difficiles dans la vie de l’artiste ivoirien.

Ledjely.com