ledjely
Accueil » Double tragédie pour Ariel Sheney : son père s’éteint quelques jours après son épouse
ActualitésCultureFaits-diversSociété

Double tragédie pour Ariel Sheney : son père s’éteint quelques jours après son épouse

Par LEDJELY.COM

Alors qu’il n’a pas encore enterré son épouse Nadiya Sabeh, décédée mercredi dernier, l’artiste Ariel Sheney fait face à une nouvelle tragédie : le décès de son père, ce samedi 6 décembre. Il a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook.

«C’est avec une douleur indicible que je vous annonce le décès de mon père, le pasteur SRÊ Jean Djiétohi. Quelques jours seulement après la perte de mon épouse bien-aimée, un autre pilier de ma vie s’en est allé. Je perds mon père, mon guide, ma force tranquille. Dans le respect du deuil déjà engagé pour Nadiya, les condoléances pour mon père se feront après inhumation, dans les jours à venir. Merci pour votre soutien silencieux, vos prières, et votre discrétion dans ces heures d’épreuve pour ma famille et moi. 🙏🏾AS», a-t-il écrit.

Cette période s’annonce comme l’une des plus difficiles dans la vie de l’artiste ivoirien.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Patrice Talon : « Cette forfaiture ne restera pas impunie »

LEDJELY.COM

Bénin : la CEDEAO prête à déployer sa force régionale face à la tentative de coup d’État

LEDJELY.COM

Bénin : Tentative de putsch avortée, le gouvernement rassure

LEDJELY.COM

L’épouse d’Issiaga Sylla, capitaine du Syli national, est décédée

LEDJELY.COM

Coup d’État militaire ? Situation confuse au Bénin

LEDJELY.COM

Kissidougou : le président Doumbouya met fin à 73 ans sans eau potable au lycée Amilcar Cabral

LEDJELY.COM
Chargement....