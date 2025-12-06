Kissidougou : le président Doumbouya met fin à 73 ans sans eau potable au lycée Amilcar Cabral

Un moment attendu depuis plusieurs décennies s’est produit le dimanche 30 novembre à Kissidougou : le lycée Amilcar Cabral, l’un des plus anciens établissements publics du pays, bénéficie désormais d’un accès autonome à l’eau potable grâce à une pompe de forage installée sur son site. Le dispositif a été offert par le président de la République, Mamadi Doumbouya, mettant ainsi fin à une situation longtemps jugée incompréhensible pour un établissement de cette envergure.

La cérémonie de remise officielle a réuni élus locaux, cadres administratifs, personnel éducatif et représentants d’élèves. Mandatée par le Chef de l’Etat, la Directrice générale des Impôts, Mme Fatoumata Foula Diallo, s’est fait représenter par le président du directoire de campagne de Kissidougou, Yomba Sanoh, chargé de transmettre le geste et la vision qui l’accompagne.

Depuis son inauguration en 1951, le lycée Amilcar Cabral jouait un rôle central dans la formation de générations d’élèves, mais demeurait confronté à l’absence totale d’infrastructure hydraulique propre. Cette carence avait des conséquences quotidiennes : difficultés d’accès à l’eau pour les toilettes, manque d’hygiène, perturbations des cours, et recours constant à des sources extérieures souvent éloignées. De nombreux enseignants qualifiaient cette situation de « contradiction persistante » entre le statut de l’établissement et ses conditions matérielles.

L’aboutissement de ce projet apporte un soulagement visible. Les représentants du lycée ont exprimé leur satisfaction, rappelant qu’un accès fiable à l’eau constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité de vie scolaire. Il ne s’agit pas uniquement d’un besoin pratique : l’eau conditionne la santé, la dignité et la sécurité sanitaire des élèves.

Pour plusieurs observateurs, cette initiative illustre une approche plus concrète de la gouvernance publique, centrée sur les besoins essentiels et les réalités de terrain. L’implication d’une haute cadre issue de Kissidougou est également perçue comme un signal d’engagement local, encourageant une participation plus active des ressortissants dans les projets sociaux.

La nouvelle pompe du lycée Amilcar Cabral, au-delà de sa fonction utilitaire, apparaît désormais comme un symbole : celui de la fin d’un long déficit d’infrastructures et de l’espoir d’une meilleure prise en compte des établissements d’enseignement dans les politiques publiques. Elle pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives similaires à travers le pays, où de nombreuses écoles attendent encore des solutions durables pour répondre à leurs besoins fondamentaux.