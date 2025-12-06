ledjely
Accueil » Journée d’assainissement : Ratoma en combat avec les ordures
ActualitésBasse-GuinéeGuinéeHydrauliqueJeunessePolitiqueSociété

Journée d’assainissement : Ratoma en combat avec les ordures

Par LEDJELY.COM

Suite au récent communiqué du ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures dans le cadre de la journée citoyenne d’assainissement prévue ce samedi 6 décembre sur toute l’étendue du territoire national, plusieurs quartiers de Conakry ont répondu à l’appel. La commune de Ratoma, notamment, s’est fortement mobilisée aux côtés du président de la Délégation Spéciale et des agents des services d’assainissement.

Le quartier Hamdallaye Mosquée a servi de point focal de cette mobilisation, avec des activités de ramassage d’ordures et de curage de caniveaux.

Le président de la Délégation Spéciale de Ratoma a rappelé que l’assainissement, au-delà de l’aspect événementiel, est une tradition et un travail quotidien dans sa commune.

« M. le ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, au nom de son département, a lancé une mobilisation générale pour une prise de conscience autour de la gestion des ordures. Mais cela est différent de l’assainissement quotidien que nous menons chaque jour dans notre commune. Les citoyens, la population, les PME et les municipalités sont les partenaires essentiels dans la propreté de la commune», a indiqué Ahmed Sékou Traoré, président de la délégation spéciale de Ratoma.

Par ailleurs, il rassure sur les dispositions prises pour la collecte des ordures.

«Les autorités communales assurent le suivi afin que ceux qui produisent les ordures, ceux qui les collectent et les lieux de dépôt soient bien pris en charge. Voilà pourquoi, lors de cette journée de campagne, nous sommes convaincus qu’il s’agit de réunir tous les acteurs pour mener une action de réassurance », a affirmé Ahmed Sékou Traoré.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Patrice Talon : « Cette forfaiture ne restera pas impunie »

LEDJELY.COM

Bénin : la CEDEAO prête à déployer sa force régionale face à la tentative de coup d’État

LEDJELY.COM

Bénin : Tentative de putsch avortée, le gouvernement rassure

LEDJELY.COM

L’épouse d’Issiaga Sylla, capitaine du Syli national, est décédée

LEDJELY.COM

Coup d’État militaire ? Situation confuse au Bénin

LEDJELY.COM

Kissidougou : le président Doumbouya met fin à 73 ans sans eau potable au lycée Amilcar Cabral

LEDJELY.COM
Chargement....