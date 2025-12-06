Journée d’assainissement : Ratoma en combat avec les ordures

Suite au récent communiqué du ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures dans le cadre de la journée citoyenne d’assainissement prévue ce samedi 6 décembre sur toute l’étendue du territoire national, plusieurs quartiers de Conakry ont répondu à l’appel. La commune de Ratoma, notamment, s’est fortement mobilisée aux côtés du président de la Délégation Spéciale et des agents des services d’assainissement.

Le quartier Hamdallaye Mosquée a servi de point focal de cette mobilisation, avec des activités de ramassage d’ordures et de curage de caniveaux.

Le président de la Délégation Spéciale de Ratoma a rappelé que l’assainissement, au-delà de l’aspect événementiel, est une tradition et un travail quotidien dans sa commune.

« M. le ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, au nom de son département, a lancé une mobilisation générale pour une prise de conscience autour de la gestion des ordures. Mais cela est différent de l’assainissement quotidien que nous menons chaque jour dans notre commune. Les citoyens, la population, les PME et les municipalités sont les partenaires essentiels dans la propreté de la commune», a indiqué Ahmed Sékou Traoré, président de la délégation spéciale de Ratoma.

Par ailleurs, il rassure sur les dispositions prises pour la collecte des ordures.

«Les autorités communales assurent le suivi afin que ceux qui produisent les ordures, ceux qui les collectent et les lieux de dépôt soient bien pris en charge. Voilà pourquoi, lors de cette journée de campagne, nous sommes convaincus qu’il s’agit de réunir tous les acteurs pour mener une action de réassurance », a affirmé Ahmed Sékou Traoré.

Siby