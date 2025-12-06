Journée d’assainissement à N’Zérékoré : civils et militaires fortement mobilisés

La journée d’assainissement prévue par le gouvernement s’est tenue ce samedi 06 décembre 2025 dans toutes les villes de la République. Dans la commune urbaine de N’Zérékoré, l’activité a été pleinement observée. À la place des Martyrs, lieu du lancement officiel, civils et militaires se sont fortement mobilisés pour prendre part à l’opération.

Pour N’Yankoye Georges Oscar Lama, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de N’Zérékoré, cette mobilisation traduit une volonté commune de rendre la ville propre, conformément à la vision du gouvernement.

Interrogé, la première autorité communale a rappelé aux citoyens l’importance de l’assainissement. Comme à l’accoutumée, ces activités, organisées chaque premier samedi du mois, contribuent à renforcer les relations civilo-militaires. « Grâce à cette activité, les relations civilomilitaires sont en bon terme. Nous collaborons bien et nous voyons que l’armée donne toujours le bon ton pour le changement qualitatif », a souligné N’Yankoye Georges Oscar Lama.

Il poursuit : « j’invite la population à collaborer très bien avec l’armée et de comprendre que la propreté donne la santé. Vaut mieux prévenir que guérir. Si on est propre, si la ville est propre, on va éloigner les maladies. Il est bien d’assainir mais il est meilleur de ne pas salir ».

Pour sa part, le secrétaire général de la préfecture a d’abord remercié les forces de défense et de sécurité pour la promotion de la cohésion sociale, de la paix et du développement depuis la prise de responsabilité du 05 septembre 2021. Il a également adressé ses remerciements au Président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, pour les actions menées durant ces quatre années, notamment dans le domaine de l’assainissement. « L’assainissement nous rend propre. Mais l’idéal de ça, ça renforce les relations civilo-militaires. C’est pourquoi vous voyez la présence des civils mais aussi la présence de toutes les forces de défense et de sécurité et le travail se passe dans une ambiance qui ne dit pas son nom », a salué Moussa Dianka Diakité.

Afin d’élargir et de pérenniser cette dynamique dans toutes les localités de la région, le secrétaire général de la préfecture de N’Zérékoré affirme avoir instruit les sous-préfets, les présidents des délégations spéciales ainsi que les confessions religieuses de renforcer les sensibilisations dans les mosquées et les églises, pour que l’appel soit bien entendu et que chaque premier samedi du mois, l’exercice se déroule sur l’ensemble du territoire géopolitique de la région administrative de N’Zérékoré.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré