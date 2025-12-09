Grève des enseignants : Une élève de 10ᵉ année perd la vie

Depuis plusieurs jours, le système éducatif guinéen est paralysé par une grève déclenchée par l’intersyndicale de l’éducation, affectant sévèrement les établissements publics et privés, à Conakry comme à l’intérieur du pays. Ce mardi 9 décembre 2025, la mobilisation a tragiquement coûté la vie à une élève : Kadiatou Soumah, en 10ᵉ année au groupe scolaire La Haute Marée 2.

En larmes, Cécé Loua, professeur de la défunte, raconte que les faits se sont déroulés alors que des élèves venus de Ratoma et Taouya tentaient d’agresser l’établissement dans le cadre des violences liées à la grève.

« Ce matin, tout s’est bien passé. Nous avons hissé le drapeau et chacun a rejoint sa classe. Kadiatou m’a même taquiné, on en a rigolé. Un peu plus tard, vers 9 heures, j’ai été alerté qu’un groupe d’élèves venait vers l’école. J’ai alors demandé au directeur d’appeler les parents pour récupérer les plus petits et de libérer les collégiens jusqu’en 9ᵉ année. Les lycéens, eux, pouvaient se débrouiller. C’est à ce moment qu’on m’a dit que Kadiatou et ses amies s’étaient mises à la fenêtre pour regarder. En voyant les agresseurs, elles ont crié “C’est la mort !”. Dans la panique, les élèves se sont précipités pour sortir. Kadiatou et son amie sont tombées entre les bancs. Nous avons immédiatement dépêché un enseignant et l’avons conduite à l’hôpital. Je pensais que c’était une crise. Ses parents ont dit qu’elle n’avait jamais fait de malaise auparavant. Son amie Mariam, elle, s’est réveillée après. Quelques temps plus tard, le médecin m’a appelé et m’a dit : “Monsieur, vous avez perdu votre élève…” ».

Balla Yombouno