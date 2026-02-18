Gueckédou : Kandia Mara déclare la guerre aux feux de brousse et à la coupe du bois

Actuellement en tournée de prise de contact dans les sous-préfectures relevant de sa juridiction, le préfet de Gueckédou, le général Kandia Mara, a exprimé son inquiétude face à la montée des actes de déforestation.

Située en région forestière, la préfecture n’échappe pas au phénomène inquiétant de la coupe abusive de bois et des feux de brousse. Face à cette situation, l’autorité préfectorale sonne l’alerte et annonce la fin de la complaisance.

De Nongoa à Koundou Lengo Bengou, en passant par Temessadou Djibo, Fangamadou et Ouendé Kènèma, le préfet dit avoir constaté l’ampleur des dégâts sur le couvert végétal. Un constat alarmant qui l’a poussé à interpeller les populations sur leur responsabilité collective.

« Tout au long de cette tournée qui m’a mené dans certaines communes rurales de ma circonscription juridictionnelle, j’ai remarqué que certains comportements de nos citoyens vont à l’encontre de l’environnement. Je veux parler de la mise à feu de nos brousses et forêts et aussi de la coupe abusive du bois. Tout cela concourt à la destruction de l’environnement. Il faut que cela cesse », a déploré Kandia Mara.

Plus loin, le préfet a rappelé l’importance de préserver cet héritage naturel pour les générations futures, évoquant la sagesse des anciens dans la protection des forêts.

« Hier, nos parents ont su sauvegarder ces forêts, c’est pourquoi il n’y avait pas de manque d’eau, nos sources ne tarissaient pas. Les vieux, pour aussitôt protéger cette flore, disaient qu’il y a des esprits dans ces forêts et que personne ne doit y entrer. J’invite le service des conservateurs de la nature, les chasseurs et les citoyens à être les garants de notre environnement car notre vie en dépend », a conseillé le général Kandia Mara.

La coupe abusive du bois prend aujourd’hui une ampleur préoccupante dans la préfecture. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, le risque de voir disparaître progressivement les forêts de la région devient une réalité inquiétante.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano