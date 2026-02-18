Sports : Cellou Baldé annonce l’heure des vérités et du grand diagnostic

Le mardi 17 février 2025, dans un complexe hôtelier de Conakry, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, a rencontré les associations membres de la Fédération. Objectif : parler vrai, regarder les failles en face et annoncer une nouvelle ère pour le sport guinéen.

Dès les premières minutes, le message est sans ambiguïté : « Nous n’avons pas peur d’entendre une vérité parce que les vérités doivent être dites et entendues pour qu’elles nous remettent par rapport au monde sportif. Nous sommes prédisposés à cela au niveau du département et je pense que vous également, monde sportif, vous êtes prédisposés à entendre les vérités parce que les vérités seront dites », a-t-il indiqué.

Malgré « des défis immenses », le ministre se dit confiant. « Les défis sont immenses, mais moi je suis confiant. Je suis un homme optimiste. Je suis optimiste parce qu’aujourd’hui, à la tête de notre pays, nous avons le premier jeune à la personne du Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui a placé sa jeunesse au cœur de sa vision stratégique. Et quand je sais ce qu’il a soufflé dernièrement à mes oreilles, par rapport au sport de façon générale et au football de façon singulière, je sais que nous pouvons être optimistes. Nous pouvons compter sur son accompagnement, mais il va falloir que nous nous retroussions les manches », a-t-il souligné.

Dans un pays où le ballon rond cristallise plus de 80 % des passions, le ministre prévient : il ne gouvernera pas pour une seule discipline.

« J’ai dis dans mon allocution de prise de fonction que je ne serai pas que le seul ministre du football. Ce n’est pas parce que je minimise le football qu’il ressemble plus de 80% dans notre pays en termes de passionnés. Mais c’est pour dire qu’au-delà du football, nous avons la noble mais législative responsabilité de rélever le défi en tant que nation historique du football. Nous devons aussi permettre l’éclosion et le développement des autres disciplines sportives », a-t-il soutenu.

Le passage le plus incisif reste celui sur les infrastructures. Et il pose une question lourde de sens.

« Nous devons faire un diagnostic, un diagnostic profond, au niveau de nos fédérations, au niveau des relations entre nos départements et les fédérations, pour que nous puissions faire vivre nos disciplines sportives dans la durée, pour que nous puissions, pas cette année peut-être, mais dans quelques années, être au diapason des autres pays, si on le prend, sous régional africain et international. Au domaine des infrastructures, il faut reconnaître qu’il y a eu quand même des investissements. Aujourd’hui, parfois on se pose la question, les moyens mobilisés ont servi à quoi ? Nous allons faire ce diagnostic là. Le stade de Nongo, le stade du 28 septembre, les programmes initiés pour les stades préfectoraux, les stades régionaux, le programme COCAN, ensemble nous allons faire le diagnostic. Nous allons nous regarder et nous dire la vérité », a-t-il déclaré.

Du Stade de Nongo au Stade du 28 Septembre, en passant par les stades régionaux et le programme COCAN, c’est toute la politique d’investissement sportif qui pourrait être passée au crible.

Siby