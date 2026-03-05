Mois de la Femme : le ministère de la Femme offre espoir et soutien aux détenues de la Maison centrale

En prélude à la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), célébrée sous le thème national « Droit-Justice-Action pour toutes les femmes et filles », une délégation interministérielle de haut niveau s’est rendue ce matin à la Maison Centrale de Conakry. Cette visite, riche en symboles, a réuni Adeline Lamah, ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Khaïté Sall, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sory 2 Tounkara, garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, et Ahmed Mohamed Oury Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, accompagnés de partenaires techniques et financiers. Une visite qui rappelle que justice et solidarité doivent accompagner chaque femme, quel que soit son parcours.

L’objectif de cette initiative était d’apporter un soutien concret aux 102 femmes détenues dans cet établissement, qui représente à lui seul plus de 40 % de la population carcérale guinéenne. Au programme : remise de kits de couture, d’hygiène, d’alphabétisation et de matelas, mais aussi écoute des doléances des détenues.

Tout en saluent cette démarche des autorités, la porte-parole des détenues s’est exprimée avec une franchise désarmante en plaidant pour l’accélération des procédures judiciaires et l’aménagement des infrastructures : « Nous profitons de cette visite pour vous exposer les cris de nos cœurs, les retards de nos dossiers dans les différentes juridictions, les lourdes peines qu’on attribue aux femmes, le manque d’infrastructures telles que les matelas ou les matériaux d’assainissement. Monsieur et madame les ministres, vous n’êtes pas sans savoir qu’une femme, une fois entrée en prison, elle perd non seulement son foyer, son rang social, sa crédibilité au sein de la société, et même ses enfants ».

Face à ce constat, Adeline Lamah, ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités a délivré un message d’espoir. « La période que vous traversez constitue une étape particulière de votre parcours de vie. Mais elle ne doit jamais faire oublier que chaque femme demeure porteuse de dignité, de potentiel et d’espérance. La société a également le pouvoir de continuer à accompagner les personnes, afin de favoriser, lorsque les conditions le permettent, leur réinsertion sociale et leur participation à la vie collective. Ces kits représentent un message simple mais important, celui de la considération et du respect que la nation porte à chacune d’entre vous », a-t-elle déclaré.

Sur le plan judiciaire, le Garde des Sceaux, Ibrahima Sory 2 Tounkara, a rassuré quant au sort des prévenues encore en attente de jugement. « En tant que ministre de la Justice, je ne peux qu’être satisfait de cette aide parce que je suis du département bénéficiaire. À travers ce geste, déjà, on prouve à ces femmes détenues qu’elles ne sont pas oubliées, que nous pensons à elles, que le président de la République pense à elles. On a entendu leur plaidoyer et on fera tout pour que celles qui ne sont pas jugées le soient dans les meilleurs délais », a-t-il souligné.

La question de la santé a également été au centre des échanges. Khaïté Sall a dressé un constat sans concession. « J’ai constaté que les conditions ne sont pas conformes à favoriser une bonne santé en milieu carcéral. Le ministère va prendre des dispositions pour notamment améliorer le cadre de l’accueil, mais aussi pour implanter des latrines, parce que c’est un plaidoyer fort qui a été mené par les femmes. Nos homologues ici ont promis de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vraiment diligenter les différents dossiers afin que certaines de ces femmes, si elles ont déjà servi leur peine, puissent être libérées », a-t-elle indiqué.

Aujourd’hui, la Maison Centrale de Conakry tente de devenir un lieu de transformation grâce à ses ateliers de couture, de saponification, sa bibliothèque et sa salle informatique, financés par les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Cette visite ministérielle rappelle que, même derrière les barreaux, le droit à la dignité et à une seconde chance reste un impératif de l’action publique.

Thierno Amadou Diallo