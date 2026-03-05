CRIEF : Kassory Fofana libéré pour raisons de santé

Lors de l’audience du jeudi 5 mars 2025, le procureur spécial de la CRIEF, Aly Touré, a demandé la mise en liberté de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, condamné à cinq ans de prison pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.

Le procureur a évoqué l’état de santé grave de l’ancien chef du gouvernement, appuyé par un courrier de l’administration pénitentiaire. L’avocat de l’Agent judiciaire de l’État, Pépé Antoine Lamah, n’a formulé aucune objection.

Après examen, le juge Daye Mara a ordonné la libération de Kassory Fofana et renvoyé l’affaire au 26 mars pour la suite des débats.

Toutefois, la remise en liberté est conditionnée au respect des obligations suivantes : restreindre ses apparitions publiques, notifier la Cour avant tout déplacement, et ne jamais s’adresser aux médias

A noter que Dr Ibrahima Kassory Fofana est poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Il était en prison depuis le 31 mai 2022.

