CRIEF : Aly Touré se rétracte sur les « 15 milliards » de frais médicaux de Kassory

Après avoir affirmé que les soins médicaux d’Ibrahima Kassory Fofana avaient coûté 15 milliards de GNF à l’État, le procureur spécial de la CRIEF, Aly Touré, est revenu sur ses propos. Il parle désormais d’un lapsus et précise que les frais réels seraient plutôt estimés entre 3 et 4 milliards de GNF.

L’annonce avait rapidement enflammé les réseaux sociaux. Le jeudi 5 mars 2026, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Aly Touré, avait déclaré que les frais médicaux de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana auraient coûté 15 milliards de francs guinéens à l’État.

Cette déclaration a aussitôt suscité de nombreuses réactions, notamment de la part des internautes et des avocats de l’ancien Premier ministre, qui ont contesté ces chiffres.

Face à la polémique, le procureur spécial est revenu sur ses propos dans la presse, évoquant un lapsus et apportant des précisions sur les montants réellement engagés.

« Les 15 milliards, c’est pour ça qu’on le poursuit. C’est un lapsus, ce n’est pas 15 milliards, ses soins c’est dans l’ordre de 3 à 4 milliards GNF et quelques, pour le temps passé à la Clinique, sa prise en charge durant les quatre années. Mais les 15 milliards, c’est ce qu’on lui reproche. Donc, c’est quelque chose qui s’est glissé comme ça dans ma communication. Sinon, sa prise en charge ne peut pas aller jusqu’à 15 milliards, ça ce n’est pas possible non », a-t-il précisé.

Concernant l’état de santé de l’ancien chef du gouvernement, Aly Touré indique également qu’une mise en liberté pour raison médicale reste envisageable, tout en précisant que la procédure judiciaire se poursuivra.

Ledjely.com