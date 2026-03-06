Mamadi Doumbouya à Conakry : un retour, des interrogations

Après un séjour prolongé à l’étranger qui a alimenté de nombreuses spéculations, le président de la République est finalement rentré à Conakry ce vendredi, accueilli par les autorités, le corps diplomatique et des soutiens massivement mobilisés à l’aéroport.

Le chef de l’État avait quitté la capitale guinéenne le 13 février dernier pour se rendre à Addis-Abeba afin de prendre part au 39ᵉ sommet de l’Union africaine. Depuis ce déplacement, le président guinéen n’était pas revenu au pays, prolongeant ainsi son séjour à l’étranger. Mais où était-il ? On n’en sait rien.

À son arrivée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, le président de la République a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement, ainsi que par des représentants diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée.

Cette absence prolongée du chef de l’État avait suscité de nombreuses interrogations au sein de l’opinion publique. Sur les réseaux sociaux et dans certains milieux politiques, plusieurs rumeurs avaient circulé, notamment sur l’état de santé du président et les raisons réelles de son éloignement du pays.

Face à ces spéculations, son conseiller personnel, Thierno Mamadou Bah, avait indiqué que cette longue absence s’inscrivait dans le cadre d’un repos assorti d’un check-up médical, sans toutefois donner davantage de précisions sur la durée exacte de ce repos.

Le retour du président Mamadi Doumbouya à Conakry met ainsi fin aux nombreuses rumeurs qui avaient circulé ces dernières semaines autour de son absence du territoire national.

Ledjely.com