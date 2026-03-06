Programme Simandou 2040 : 122 mégaprojets et 5 millions d’emplois annoncés pour transformer l’économie guinéenne

Réuni en séance plénière ce jeudi 5 mars 2026, le Conseil national de la Transition (CNT) a franchi une étape majeure dans la stratégie de développement du pays. L’institution a examiné et adopté le projet de Loi de Plan 2026-2040 ainsi que la Loi-Programme 2026-2030, deux instruments législatifs qui encadrent la mise en œuvre du vaste Programme de développement socio-économique “Simandou 2040”.

Avec ces nouvelles lois, le gouvernement guinéen entend inscrire durablement l’action publique dans un cadre stratégique visant la valorisation des ressources naturelles et la transformation structurelle de l’économie nationale.

Ces textes viennent remplacer le Programme de Référence Intérimaire (PRI) 2022-2025, tout en renforçant et en élargissant ses ambitions. Pour les autorités, il s’agit d’une étape décisive dans la concrétisation de la politique nationale de développement.

Le programme Simandou 2040 se distingue par son ampleur. Il comprend 122 mégaprojets, dont le projet intégré mines-infrastructures de Simandou, considéré comme le moteur de la transformation économique du pays. À cela s’ajoutent 36 réformes majeures destinées à moderniser l’environnement économique et institutionnel.

L’ensemble de ces initiatives représente plus de 200 milliards de dollars d’investissements, avec une ambition claire : changer profondément la trajectoire économique de la Guinée.

Le document stratégique fixe un objectif spectaculaire : porter le Produit Intérieur Brut (PIB) de la Guinée à environ 152 milliards USD d’ici 2040, contre près de 35 milliards USD actuellement.

Si cette projection se réalise, la richesse nationale serait multipliée par quatre en seulement quinze ans, grâce à une croissance économique moyenne estimée à 10,3 % par an.

Pour atteindre cet objectif, le programme prévoit 330 milliards USD d’investissements sur la période. Le développement du gigantesque gisement de fer de Simandou constitue le catalyseur de cette dynamique, même si les autorités affirment vouloir aller au-delà de l’économie minière.

La stratégie repose sur une structuration de l’économie autour de deux piliers : l’économie de ressources et l’économie de destination. Cette orientation vise à dynamiser 14 secteurs prioritaires, allant des infrastructures à l’agriculture, en passant par l’industrie et les services.

Selon les projections, cette transformation économique devrait permettre la création de plus de cinq millions d’emplois, tout en positionnant la Guinée sur la voie du statut de pays émergent.

Le financement de ce programme d’expansion économique repose sur une architecture diversifiée. Le secteur privé devrait en assurer la plus grande part avec 126 milliards USD, soit 38 % des investissements.

L’État guinéen contribuera pour 105 milliards USD (32 %), tandis que les fonds souverains et les bailleurs internationaux complèteront le financement avec respectivement 19 % et 11 %.

Pour le gouvernement, cette croissance économique doit se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie. Les autorités affirment que la richesse générée devra servir à financer les droits constitutionnels, notamment l’accès à la santé et à l’éducation.

Cependant, le rapport du CNT met en garde : atteindre l’objectif de 152 milliards USD de PIB exigera une discipline rigoureuse. Les autorités devront notamment lutter contre la corruption, renforcer la stabilité macroéconomique et maintenir un contrôle strict de l’inflation et de la dette.

Le Conseil a également insisté sur la nécessité de garantir une rétrocession effective des ressources aux collectivités locales, afin que la croissance économique profite à l’ensemble du territoire.

Thierno Amadou Diallo