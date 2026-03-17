Guinée : Mamadi Doumbouya ordonne l’impression de nouveaux billets face à la crise des liquidités

Lors d’une visite surprise à la Primature, ce mercredi 17 mars 2026, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a pris une décision forte : lancer l’impression de nouveaux billets pour faire face à la rareté persistante des espèces dans le pays.

Une annonce faite par le Premier ministre, Amadou Oury Bah, sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne, à l’issue de cette visite qualifiée de « rarissime ».

« C’était une occasion pour lui d’indiquer ses instructions au niveau des sujets qui sont brûlants. Vous savez, l’économie réelle de la Guinée aujourd’hui souffre d’un déficit de circulation des espèces. Et à cet effet, il a donné des instructions pour qu’il y ait, disons, l’impression de billets. Ça, c’est un élément, et en plus, la nécessité absolue, d’ici les trois mois à quatre mois à venir, qu’on accentue, disons, la modernisation des moyens de paiement. Par exemple, dans certains pays, vous ne pouvez pas vous promener avec des espèces, parce que l’essentiel, disons, de l’activité économique se fait à travers les banques, à travers les moyens de paiement électroniques », a déclaré le chef du gouvernement.

Cette décision intervient dans un contexte où la circulation des liquidités est devenue un véritable casse-tête pour les acteurs économiques. Le manque de cash freine les transactions quotidiennes et pèse lourdement sur l’économie réelle.

« le Président a indiqué qu’il faut que nous nous arrimons aux pays qui, dans cette optique, sont des pays de référence. Par exemple, plus de 85% de la masse monétaire n’est pas une masse monétaire sous forme d’espèces. Nous aussi, nous devons aller dans cette direction. Et le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, ne manqueront pas, dans les jours à venir, le plus rapidement possible, de faire une communication centrée sur cette question de rareté des espèces dans le circuit économique de notre pays, dans la phase actuelle. On résolve le problème avec l’assentiment et la participation de tous les acteurs économiques », a indiqué le Premier ministre.

Entre impression de nouveaux billets et ambition de modernisation accélérée, les autorités guinéennes semblent vouloir opérer un virage stratégique. Reste à savoir si ces mesures permettront réellement de fluidifier la circulation monétaire et de redynamiser une économie confrontée à des défis structurels majeurs.

N’Famoussa Siby