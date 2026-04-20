Communales : sur plus de 600 dossiers, 19 % rejetés et faible présence féminine

La Direction générale des élections (DGE) a dévoilé, dans la matinée de ce lundi 20 avril 2026, les chiffres provisoires liés aux dossiers de candidatures dans le cadre des élections communales prévues le 31 mai prochain. Une étape clé des préparatifs électoraux.

Selon la Directrice générale des élections, la Guinée compte au total 375 communes. À ce stade du processus, 628 dossiers de candidature ont été enregistrés pour 245 communes. Après examen, 511 dossiers ont été validés, contre 117 rejetés, soit un taux de rejet de 19 %.

Sur le plan du genre, les statistiques révèlent une nette disparité. Les listes de candidatures sont dominées par les hommes avec 9 898 candidats, contre 4 077 femmes, soit une représentation féminine estimée à environ 29 %. Un chiffre qui met en lumière la persistance de la sous-représentation des femmes dans les instances électives locales, malgré les efforts engagés pour renforcer leur participation.

Par ailleurs, la DGE précise que certaines communes n’ont pas encore finalisé l’ensemble des procédures requises, ce qui explique l’écart observé entre le nombre total de communes et celles ayant effectivement déposé des dossiers.

Nous y reviendrons.

Aminata Camara