« Mourana Soumah et sa révolution numérique et audiovisuelle, le casting gagnant du Président Mamadi Doumbouya » (Par Ibrahima Kalil DIAKITE, Journaliste Consultant en Communication)

Seul le Président de la République Mamadi Doumbouya savait le sens profond du choix qu’il a porté sur ce grand Commis du trésor et de la comptabilité publique.

Dans les heures et jours qui ont suivi la dissolution du dernier gouvernement et le réaménagement de l’équipe intervenu fin février 2026, peu de personnes ont pressenti l’arrivée de l’argentier de l’attelage précédent au département de la communication, de l’économie numérique et de l’innovation.

Disons sans excès que seul le Président Mamadi Doumbouya savait sans doute avec une forte prémonition et conviction ce dont l’ancien haut fonctionnaire du Trésor pouvait être capable dans ce secteur névralgique du numérique et des médias.

Sur le moment et sans beaucoup de persuasion, seulement quelques personnes parmi les plus avisées avaient cru percevoir, deviner derrière le choix du Chef de l’Etat, une volonté de créer un déclic, une dynamique nouvelle sur ces différents segments et écosystèmes porteurs.

Pas forcément que les résultats jusque-là engrangés aient été mitigés, mais pour la bonne raison que les symptômes de plusieurs décennies de sous investissements apparaissaient si chroniques qu’il y avait besoin d’une thérapie de choc.

Comme porté par des vents favorables et le plébiscite de la part du Président Mamadi Doumbouya, l’obsession de Mourana Soumah est d’être à la hauteur des responsabilités qui lui ont été confiées et mériter de la confiance à la fois de sa hiérarchie que de ses collaborateurs.

Déterminé, engagé même un peu impatient, le rythme de travail du Ministre de la communication, de l’économie numérique et de l’innovation impressionne. Déjà lors de son installation ainsi qu’au fil des sessions successives de travail avec ses collaborateurs, cette image de haut cadre à la tâche, conscient des défis, de l’urgence d’agir est demeurée.

Attentif aux prises de paroles, il note beaucoup, interrompt quand surgie une question de compréhension ou de précision, il veut aller à l’essentiel mais souhaite écouter chacun, entendre tous les avis. Un exercice salutaire certes, mais à l’évidence complexe vu la taille du département, de l’effectif des cadres tous aussi brillants les uns que les autres.

Celui qui a gravi l’un après l’autre tous les échelons de chargé d’études au trésor, au portefeuille de ministre de l’économie et des finances en passant par le prestigieux poste de DG du trésor a son idée, sa méthode.

L’Homme des chiffres est un habitué du jargon managérial. Dans les interventions il est à l’affût entre guillemets des « marges de progression », « des livrables », « des mises en contextes », des objectifs », « des impacts » Il réprouve les approximations. C’est la clé de ses succès.

Fin février dernier, lui parlait de 90 jours pour impacter. A présent, en l’espace de 60 jours à peine, déjà un fabuleux trophée au tableau de chasse. La TNT télévision numérique terrestre ou la télévision numérique pour tous voit la promulgation par le Chef de l’Etat de sa loi stratégique de financement. (Il faut peut-être le savoir, le processus de la TNT remonte à une dizaine d’années).

La TNT en Guinée de façon résumé c’est près de 70 millions d’euros d’investissement avec la banque publique française (BPI France) agissant au nom du trésor français ; 15 sites de diffusion seront couverts ; la numérisation intégrale des signaux de l’audiovisuel guinéen donc des contenus des médias, des arts, de la culture etc. en HD (haute définition) ; de cinq studios pour la RTG à Boké, Kindia ; Labé, N’zérékoré et Kankan ; un car de reportage pour les productions ; un immeuble R+3. Bref un autre fleuron de la Coopération guinéo-française et la liste n’est pas exhaustive.

Dans cet élan, les instructions du Président de la République à propos du lancement sans délai des mégas projets de SIMANDOU 2040 sonnent pour tout le Gouvernement du Premier Amadou Oury Bah comme une motivation supplémentaire, un apport d’énergie pour l’action et des opportunités nouvelles.

Au ministère de la communication, de l’économie numérique et de l’innovation, les regards sont désormais tournés vers le projet des 10 mille kilomètres de câble sous-marin contre moins de 4500 kilomètres à date et la fibre optique pour la connectivité de la Guinée à la toile mondiale. Il y en a d’autres encore et encore…

C’est la vision du Président Mamadi Doumbouya, ce sont les engagements du Gouvernement. Mourana Soumah et son équipe veulent y jouer leur partition. Leur credo : rattraper le temps dans le numérique pour donner un nouveau visage au media et à l’audiovisuel en particulier.

Par Ibrahima Kalil DIAKITE, Journaliste Consultant en Communication